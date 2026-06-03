DAX® - Neue Impulse dringend gesucht
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Neue Impulse dringend gesucht
Der DAX® notiert oberhalb, aber im Dunstkreis der Marke von 25.000 Punkten. Gestern hatten wir als charttechnische Option im Stundenbereich die Ausprägung einer klassischen Korrekturflagge ins Spiel gebracht. Zur Verdeutlichung haben wir dieses Konsolidierungsmuster jetzt im Chartverlauf eingezeichnet. Ein Anstieg über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 25.248 Punkten) dürfte deshalb nochmals ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Die DAX®-Rekordstände bei 25.406/25.438/25.508 Punkten markieren dann das nächste Anlaufziel, wobei ein Vorstoß in „uncharted territory“ nochmals für ein ganz anderes Ausrufezeichen sorgen würde. Vor allem die US-Aktienindizes liefern unverändert Rückenwind. Jenseits des Atlantiks stehen erneut neue Allzeithochs zu Buche. Für den S&P 500® ist es das 26. Rekordhoch in diesem Jahr – erstmals schlossen die amerikanischen Standardwerte dabei über der Marke von 7.600 Punkten. Zurück nach Deutschland: Auf der Unterseite stehen beim DAX® die Ausbruchszone bei 24.700 sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.171 Punkten) als wichtige Haltemarken zur Verfügung.
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DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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