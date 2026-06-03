DAX schwach trotz Nasdaq-Rekord: Kommt jetzt die Rotation in Microsoft & Alphabet?

Neue Rekorde bei Dow Jones, S&P500 und Nasdaq vom Vorabend haben den DAX nicht begeistert. Er startete zwar sehr stark in die Woche, was jedoch eher dem Monatswechsel-Effekt zuzuschreiben ist. Wie dieser ausschaut, erörtere ich im ersten Teil des Webinars und zeige das GAP am Folgetag und das erneute Abtauchen unter 25.000 Punkte auf. Während der Nasdaq vorbörslich nur 10 Punkte unter seinem Allzeithoch stand, rutschte der DAX abermals unter die psychologisch wichtige Schwelle. Es lag nahe, sich auf eine Gegenbewegung einzustellen. Doch wo startet diese?

Der erste Versuch am Morgen wurde ausgestoppt, der zweite Einstieg brachte dann mit dem Überschreiten der Abwärtstrendlinie weiteres Momentum und rund 50 Punkte Gewinn. Wie man eine solche Position ausbauen kann und dennoch das Risiko nicht vergrößert, siehst Du im weiteren Verlauf. Als Ziel dient neben der runden Marke noch das GAP zum Vortag, was einen kleinen Rest vom GAP des Montags überlagert. Hier könnte also ein schneller Move direkt wieder an das Vortageslevel anknüpfen, was wir oberhalb der 25.100 gesehen hatten.

Es stellt sich die Frage, ob der US Markt mit den fast täglichen Rekorden bereits stark überhitzt ist. Anhand der Bilanzen und deren deutlichen Aufschwung im zweiten Quartal kann dies nicht pauschal artikuliert werden. Von daher schauen wir auf das Gewinnwachstum sowie die Umsatzdynamik einzelner Unternehmen, welche die Rallye aktuell anführen. Micron Technology ist weiter mit einem KGV von 18 bewertet und somit nicht teuer. Auch wenn sich der Aktienkurs vervielfacht hat - die Umsätze und Gewinne stehen dem in nichts nach. Anders schaut es bei Marvell Technologies und bei Infineon, dem Chiphersteller aus dem DAX, aus. Hier gibt es einen Spagat zwischen Aktienrallye und dem organischen Wachstum der Firma.

Wie am Gesamtmarkt und in der Portfolioanalyse üblich, ist somit Stock Picking angesagt. Dabei schauen wir nicht nur den bereits weit gelaufenen Titeln "hinterher", sondern suchen auch nach starken Profiteuren im Umfeld des KI-Booms, die noch Potenzial haben. Als Beispiele stehen heute Microsoft und Alphabet auf der Agenda. Beide Schwergewichte sind mittendrin im Marktsegment, wachsen zweistellig, haben aber noch keine neuen Allzeithochs in den letzten Wochen vermeldet. Können diese Werte nach einer Rotation im Sektor diesen Sprung nachholen? Genau darauf richtete sich der zweite Teil aus.

Im dritten Teil gingen wir noch auf die Wirtschaftsdaten aus den USA ein, die sich jüngst skizzierten. Der JOLTS-Report zeigt einen robusten Arbeitsmarkt an, der am Freitag mit den NFP-Daten noch einmal bestätigt werden könnte. Damit entsteht für die Fed die Schwierigkeit, Inflation einzudämmen, aber gleichzeitig eine Überhitzung zu verhindern. Keine leichte Aufgabe für den neuen Fed-Präsidenten, der erstmals in diesem Monat die Fe repräsentieren darf. Sei gern live erst einmal zu den NFP-Daten am Freitag dabei und ebenfalls dann zur Fed-Sitzung:

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Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann zum Wall Street Start mit unserem Heiko am Donnerstag wieder stattfinden. Melde Dich hierzu an und sei live interaktiv dabei.

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