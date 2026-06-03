Dax schwächer - Iran-Krieg trübt Stimmung

Frankfurt, 03. ⁠Jun (Reuters) - Dax-Anleger haben zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex stand am Morgen 0,7 Prozent tiefer bei 24.938 Punkten. Der Krieg im Nahen ‌Osten drückt Strategen zufolge auf die Stimmung. "Immer wieder kommt es zu gegenseitigen militärischen Angriffen, was die ⁠Ölpreise wieder ⁠in Richtung der 100-Dollar-Marke steigen lässt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Situation im Nahen Osten bleibt fragil und die Finanzmärkte müssen jederzeit mit neuem Gegenwind rechnen." In der Nacht ‌griff das US-Militär nach eigenen ‌Angaben eine militärische Bodenstation auf der iranischen Insel Qeschm an und reagierte damit auf iranische Raketenangriffe.

Zur Wochenmitte ⁠blicken die Anleger auf die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor ‌in der Euro-Zone und ⁠den USA im Mai. In den USA stehen zudem die Beschäftigtenzahlen aus der Privatwirtschaft an, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten ‌liefern dürften. Zudem dürfte ⁠der Baukonzern Hochtief Indexexperten ⁠zufolge erstmals in den Dax aufsteigen. Hochtief profitiert vor allem in den USA massiv vom Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Zu den größten Verlierern zählten am Mittwoch Auto- und Finanzaktien. Volkswagen-Papiere gaben 1,9 Prozent nach, Deutsche Bank fielen um 2,4 Prozent.

(Bericht von Anika Ross.Redigiert von Hans ⁠BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)