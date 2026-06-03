Vorbörse 03.06.2026

Dax startet trotz guter US-Vorgaben leicht negativ in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am Mittwoch dürfte sich im Dax zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 25.096 Punkte. Der Dax bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten, tut sich mit einem Vorstoß derzeit allerdings schwer.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Vorher hatte es aus dem Iran geheißen, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr statt. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich der Iran und die USA die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise liegen am Morgen leicht im Plus - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

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USA: Im Plus

Die US-Börsen haben am Dienstag auf ihrer Rekordjagd nochmals einen Schritt nach oben gemacht. Bei vielen IT- und Chipwerten ging die KI-Rally weiter, doch in der Breite ließen es die Anleger wie schon am Vortag langsamer angehen als noch in der zweiten Mai-Hälfte.

In den Gesprächen über eine Friedenslösung im Iran-Krieg hielt die Hängepartie mit ermutigenden, aber auch widersprüchlichen Aussagen der Kriegsparteien an. Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51.307,79 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit einem Anstieg um 0,48 Prozent auf 30.660,60 Punkte in etwa gleichauf mit dem Wall-Street-Index. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete mit plus 0,13 Prozent auf 7.609,78 Zähler zwar weniger Tempo, konnte seine Gewinnstrecke aber auf den neunten Tag ausdehnen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.307 + 0,45 Prozent
S&P 5007.609+ 0,13 Prozent
Nasdaq 27.093+ 0,03 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 abermals einen Rekordstand erreichte und in Richtung der Marke von 70.000 Punkten kletterte, ging es in Hongkong mit dem Hang Seng im späten Handel nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen legte der CSI-300-Index zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22568.698+ 2,94 Prozent
Hang Seng25.599- 0,05 Prozent
CSI 3004.952+ 0,15 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,92- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,00- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,47- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1625- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,89+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,87+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent97,05 USD+ 1,98 Dollar
WTI94,87 USD+ 1,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG STARTET DOUGLAS MIT 'BUY' - ZIEL 16 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 73 (71) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT STRÖER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 37 (43) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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Deutsche Börse ADR

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