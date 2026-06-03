Dax startet trotz guter US-Vorgaben leicht negativ in den Handel

Am Mittwoch dürfte sich im Dax zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 25.096 Punkte. Der Dax bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten, tut sich mit einem Vorstoß derzeit allerdings schwer.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Vorher hatte es aus dem Iran geheißen, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr statt. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich der Iran und die USA die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise liegen am Morgen leicht im Plus - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

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USA: Im Plus

Die US-Börsen haben am Dienstag auf ihrer Rekordjagd nochmals einen Schritt nach oben gemacht. Bei vielen IT- und Chipwerten ging die KI-Rally weiter, doch in der Breite ließen es die Anleger wie schon am Vortag langsamer angehen als noch in der zweiten Mai-Hälfte.

In den Gesprächen über eine Friedenslösung im Iran-Krieg hielt die Hängepartie mit ermutigenden, aber auch widersprüchlichen Aussagen der Kriegsparteien an. Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51.307,79 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit einem Anstieg um 0,48 Prozent auf 30.660,60 Punkte in etwa gleichauf mit dem Wall-Street-Index. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete mit plus 0,13 Prozent auf 7.609,78 Zähler zwar weniger Tempo, konnte seine Gewinnstrecke aber auf den neunten Tag ausdehnen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 51.307 + 0,45 Prozent S&P 500 7.609 + 0,13 Prozent Nasdaq 27.093 + 0,03 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 abermals einen Rekordstand erreichte und in Richtung der Marke von 70.000 Punkten kletterte, ging es in Hongkong mit dem Hang Seng im späten Handel nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen legte der CSI-300-Index zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 68.698 + 2,94 Prozent Hang Seng 25.599 - 0,05 Prozent CSI 300 4.952 + 0,15 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,92 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,00 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,47 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 97,05 USD + 1,98 Dollar WTI 94,87 USD + 1,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG STARTET DOUGLAS MIT 'BUY' - ZIEL 16 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 73 (71) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT STRÖER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 37 (43) EUR

(mit Material von dpa-AFX)