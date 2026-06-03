Deutschland fällt bei Wahl in UN-Sicherheitsrat durch
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Deutschland ist mit seiner Kandidatur für einen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bereits im ersten Wahlgang gescheitert. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich, wie die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, mitteilte./apo/bk/DP/jha
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