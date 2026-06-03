Deutschland scheitert mit Bewerbung für UN-Sicherheitsrat
Reuters · Uhr
Berlin, 02. Jun (Reuters) - Deutschland ist mit seiner Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2027 und 2028 gescheitert. Bei der geheimen Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York setzten sich Österreich und Portugal gegen die deutsche Bewerbung durch.
(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)
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