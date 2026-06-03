Deutschland scheitert mit Bewerbung für UN-Sicherheitsrat

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠02. Jun (Reuters) - Deutschland ist mit seiner ‌Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im ⁠UN-Sicherheitsrat ⁠in den Jahren 2027 und 2028 gescheitert. ‌Bei der ‌geheimen Abstimmung in der ⁠Generalversammlung der Vereinten ‌Nationen ⁠am Mittwoch in New York setzten sich ‌Österreich ⁠und Portugal ⁠gegen die deutsche Bewerbung durch.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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