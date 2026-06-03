Deutschland scheitert mit Bewerbung für UN-Sicherheitsrat

Berlin, 03. ⁠Jun (Reuters) - Deutschland ist mit seiner Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2027 und 2028 gescheitert. Bei der geheimen Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen am ‌Mittwoch in New York setzten sich Österreich und Portugal gegen die deutsche Bewerbung durch. Erforderlich für die Wahl ⁠war eine ⁠Zweidrittelmehrheit der 193 UN-Mitgliedstaaten. Portugal und Österreich ziehen damit für die Regionalgruppe "westeuropäischer und anderer Staaten" in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen ein.

Der Regionalgruppe stehen zwei Sitze zu, für die es diesmal drei Kandidaten gab. Auf Portugal ‌entfielen nach Angaben der Präsidentin der Generalversammlung, ‌Annalena Baerbock, 134 Stimmen, auf Österreich 131 und auf Deutschland 104. Ebenfalls gewählt wurden Simbabwe für Afrika und Trinidad und ⁠Tobago für Lateinamerika. In der Asien-Gruppe verfehlten Kirgistan und die ‌Philippinen in der ersten Wahl ⁠die Zweidrittelmehrheit. Dem Sicherheitsrat gehören insgesamt zehn nichtständige Mitglieder sowie die fünf ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, die über ein Vetorecht verfügen.

Die Bundesregierung ‌hatte sich vor der Abstimmung ⁠wiederholt zuversichtlich geäußert, dass ihre ⁠Bewerbung Erfolg haben wird. Bundesaußenminister Johann Wadephul hielt sich bereits seit Freitag in New York auf, um andere Staaten von Deutschlands Bewerbung zu überzeugen. Normalerweise einigen sich die Staaten vor einer Kandidatur, so dass es zwei Bewerber für zwei Sitze gibt. Diesmal hatte Deutschland seinen Hut zu einem Zeitpunkt in den Ring geworfen, als ⁠die Bewerbungen Österreichs und Portugals bereits öffentlich gemacht worden waren.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)