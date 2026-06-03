Dollar General: Erst ab 115 Dollar wäre ich wieder dabei

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz von Dollar General stieg um drei Prozent, lag damit rund 20 Millionen Dollar unter den Analystenschätzungen. Beim Gewinn je Aktie lag Dollar General rund zwölf Cent über dem Konsens von 8,88 Dollar.

Die vergleichbaren Filialumsätze (Same Store Sales) wuchsen um zwei Prozent. Erwartet worden waren 2,1 Prozent – ein kleiner Fehlbetrag, der aber signalisiert, dass die Kaufzurückhaltung der US-Verbraucher anhält.

Die Details der Same Store Sales zeigen dennoch eine operative Verbesserung: Der Kundenverkehr stieg um 1,4 Prozent, der durchschnittliche Warenkorb legte um 0,5 Prozent zu. Die Bruttomarge verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 31,6 Prozent. Das operative Ergebnis stieg um 10,8 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet Dollar General Umsatzanstiege zwischen 3,7 und 4,2 Prozent, Same Store Sales zwischen 2,2 und 2,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie wird mit 7,20 bis 7,45 Dollar prognostiziert, gegenüber der alten Erwartung von 7,10 bis 7,35 Dollar.

Die Anhebung fällt damit moderat aus: rund zehn Cent mehr auf Jahresbasis – was darauf hindeutet, dass der Beat des abgelaufenen Quartals die Schätzungen für die restlichen Quartale nicht wesentlich verschiebt.

Charttechnik

Die Aktie notiert seit Februar in einem klaren Abwärtstrend. Nach der Erholung des Gesamtmarkts im März hat Dollar General nur kurz aufgeholt und ist danach sofort wieder unter Druck geraten. Das Momentum zeigt weiter nach unten, der Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierung droht erneut auf der Unterseite.

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 14 ist einiges an negativen Erwartungen bereits eingepreist. Eine mögliche Unterstützung liegt im Bereich um 100 Dollar.

Martins Einschätzung

Ich würde die Aktie erst dann ernsthaft in Betracht ziehen, wenn sie sich im Bereich um 100 Dollar stabilisiert und anschließend über 115 Dollar ansteigt. Beides muss eintreten, bevor Dollar General für mich interessant wird.