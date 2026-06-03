dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Träger Start erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM MINUS - Am Mittwoch dürfte sich im Dax zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 25.096 Punkte. Der Dax bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten, tut sich mit einem Vorstoß derzeit allerdings schwer. Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Vorher hatte es aus dem Iran geheißen, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr statt. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich der Iran und die USA die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise liegen am Morgen leicht im Plus - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben am Dienstag auf ihrer Rekordjagd nochmals einen Schritt nach oben gemacht. Bei vielen IT- und Chipwerten ging die KI-Rally weiter, doch in der Breite ließen es die Anleger wie schon am Vortag langsamer angehen als noch in der zweiten Mai-Hälfte. In den Gesprächen über eine Friedenslösung im Iran-Krieg hielt die Hängepartie mit ermutigenden, aber auch widersprüchlichen Aussagen der Kriegsparteien an. Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51.307,79 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit einem Anstieg um 0,48 Prozent auf 30.660,60 Punkte in etwa gleichauf mit dem Wall-Street-Index. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete mit plus 0,13 Prozent auf 7.609,78 Zähler zwar weniger Tempo, konnte seine Gewinnstrecke aber auf den neunten Tag ausdehnen.

ASIEN: - NIKKEI MIT WEITEREM REKORD; VERLUSTE IN HONGKONG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 abermals einen Rekordstand erreichte und in Richtung der Marke von 70.000 Punkten kletterte, ging es in Hongkong mit dem Hang Seng im späten Handel nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen legte der CSI-300-Index zu.

DAX              		25124,17		0,48%
XDAX            		25092,39		0,03%
EuroSTOXX 50		6107,85		1,21%
Stoxx50        		5189,45		0,62%
				
DJIA             		51307,79		0,45%
S&P 500        		7609,78		0,13%
NASDAQ 100  		30660,60		0,48%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                125,92              -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1625		-0,06%
USD/Yen             	159,89		-0,02%
Euro/Yen       		185,87		-0,08%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		            66.346		  -0,48%

ROHÖL:

Brent                          97,05                +1,05 USD
WTI                            94,87                +1,11 USD

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