E-Autoförderung schiebt Pkw-Absatz in Deutschland im Mai an

Frankfurt, 03. ⁠Jun (Reuters) - Die staatliche Förderung von Elektroautos hält den Automarkt in Deutschland am Laufen. Im Mai legten die Neuzulassungen von Pkw nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) trotz weniger Arbeitstage um 0,1 Prozent auf knapp 240.000 Fahrzeuge zu. Fast 60.000 davon oder 39 Prozent mehr als im Vorjahresmonat seien ‌reine E-Autos (BEV), teilte das KBA am Mittwoch mit. Ihr Marktanteil erreichte mit 25 Prozent den dritthöchsten Wert aller Zeiten, wie die Unternehmensberatung EY erklärte. Der Absatz von Autos ⁠mit Verbrennungsmotoren hingegen ⁠blieb auf Talfahrt - nur jeder fünfte Neuwagen fährt ausschließlich mit Benzin.

EY-Branchenexperte Constantin Gall weist auf Schattenseiten beim Vormarsch der E-Autos hin. Der Kaufimpuls durch die Förderung komme vor allem ausländischen Marken zugute, weil diese im niedrigeren Preissegment mehr zu bieten haben als Volkswagen und Co. Der Importeursverband VDIK zeigte sich mit dem Absatzwachstum zufrieden. "Die Nachfrageentwicklung stimmt optimistisch, ‌die Auftragseingänge für BEV haben sich gegenüber dem Vorjahresmonat mehr ‌als verdoppelt", erklärte Verbandschefin Imelda Labbé.

Gall hingegen warnte, die für den Staat kostspielige Hilfe könnte sich einmal mehr als Strohfeuer erweisen. "Der Staat und damit die Steuerzahler geben mehrere Milliarden Euro für ⁠die Ankurbelung des E-Auto-Absatzes aus, das Ergebnis ist – wie schon bei früheren Förderprogrammen – ein starkes ‌Absatzwachstum bei E-Autos, das genau so lang anhalten ⁠wird, wie die Prämie zur Verfügung steht." Bei Wegfall der Prämie dürften die Neuzulassungen wieder einbrechen und den Markt dämpfen.

Seit Mitte Mai kann die rückwirkend ab Januar geltende Förderung des Bundes beantragt werden. Private Käufer mit kleinen und mittleren ‌Einkommen können bis zu 6000 Euro Zuschuss ⁠zu Kauf oder Leasing von elektrischen Neuwagen ⁠einstreichen. Dafür stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung.

TESLA IM AUFWIND

Zu den Gewinnern gehörte Tesla - der US-Autobauer setzte mit gut 5000 Autos mehr als dreimal so viele ab wie vor Jahresfrist. Die Marke des Milliardärs Elon Musk setzte damit die Erholung von der Krise des vergangenen Jahres fort, als das politische Engagement des Firmenchefs an der Seite von US-Präsident Donald Trump Käufer verscheuchte. Auch die chinesischen Rivalen BYD oder MG kommen beim Erschließen des deutschen Marktes voran. Marktführer VW sowie BMW und Mercedes-Benz erlitten hingegen einstellige ⁠Rückgänge, die kriselnde Sportwagenschmiede Porsche verkaufte am Heimatmarkt sogar 14 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)