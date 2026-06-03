Eli Lilly will Investitionen in Deutschland halbieren

Frankfurt, 03. ⁠Jun (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly schraubt seine Investitionen in Deutschland deutlich herunter. Die ursprünglich geplanten 2,3 Milliarden Euro, die in das Werk im rheinland-pfälzischen Alzey fließen sollten, würden halbiert, ‌sagte Konzernchef Dave Ricks dem "Handelsblatt". Die für Deutschland gestrichenen Investitionen dürften nach Pennsylvania in die USA gehen oder an ⁠einen komplett ⁠neuen Standort, der erst gebaut werden müsste, sagte der Manager. "Europa ist nicht komplett vom Tisch, aber die USA ergeben am meisten Sinn."

Grund sei das geplante Spargesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken. "Deutschland wird bei der Unterstützung unserer Industrie ‌auf den letzten Platz der europäischen Märkte ‌fallen", sagte Ricks. Er schließe nicht aus, neue Medikamente künftig nicht mehr in Deutschland einzuführen.

Wie die Zeitung schreibt, hat Eli ⁠Lilly bisher schon mehr als eine Milliarde Dollar investiert. Die ‌Inbetriebnahme des Werks sei für ⁠2027 mit reduzierter Kapazität geplant. 500 der geplanten 1000 Stellen entfielen.

Zuvor hatte der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim einen "Handelsblatt"-Bericht bestätigt, wonach er geplante Investitionen in Höhe von ‌900 Millionen Euro in Deutschland ⁠streicht. Deutschlandchef Médard Schoenmaeckers nannte ⁠der Zeitung zufolge als zentralen Grund das geplante Spargesetz der Bundesregierung im Gesundheitswesen. "Während Märkte wie die USA und China wachsen und durch gezielte Industrie- und Standortpolitik ihre relative Attraktivität für Investitionen erhöhen, sehen wir eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie in Europa - speziell in Deutschland", erklärte ein Konzernsprecher.

(Bericht von Myria Mildenberger; redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)