EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
03.06.2026 / 15:49 CET/CEST
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Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort:
https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bösendamm 11
|33129 Delbrück
|Deutschland
|Internet:
|www.paragon.ag
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