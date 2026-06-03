EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.06.2026 / 11:48 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Lehner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 179,20 EUR 358,40 EUR 179,20 EUR 16.665,60 EUR 179,20 EUR 72.576,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 179,2000 EUR 89.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Internet: http://www.elmos.com

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