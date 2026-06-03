EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: US-Bohrprogramm 2026 verläuft planmäßig – Erster Bohrplatz startet mit sehr starker Produktion

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Deutsche Rohstoff AG: US-Bohrprogramm 2026 verläuft planmäßig – Erster Bohrplatz startet mit sehr starker Produktion



03.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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US-Bohrprogramm 2026 verläuft planmäßig – Erster Bohrplatz startet mit sehr starker Produktion

Die ersten 4 neuen Bohrungen 2026 erreichen drei Wochen nach Produktionsbeginn 6.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD)

Bis Anfang Juli Inbetriebnahme von 20 Bruttobohrungen bzw. 14 Nettobohrungen geplant

Weitere zwölf Bruttobohrungen bis Anfang des 4. Quartal erwartet

Schon ab Juli Produktion über 20.000 Barrel Ölequivalent pro Tag (BOEPD) erwartet

Bohrprogramm kann von aktuell 26 geplanten Bohrungen auf über 30 Bohrungen ausgebaut werden

Erfolgreiche Flächenentwicklung in Ohio schafft zusätzliches Bohrpotential

Die operative Entwicklung des US-Öl- und Gasgeschäfts der Deutsche Rohstoff AG verläuft weiterhin sehr positiv. Das Bohrprogramm 2026 wird planmäßig umgesetzt und bestätigt erneut die hohe Qualität der Flächen im Powder River Basin sowie die operative Leistungsfähigkeit der verantwortlichen Tochtergesellschaft 1876 Resources.

Der erste Bohrplatz des aktuellen Entwicklungsprogramms, das Dillon/Billings Pad, mit vier Bohrungen in die Niobrara-Formation, wurde Mitte Mai erfolgreich in Produktion überführt. Der Anteil von 1876 an den Bohrungen liegt bei 98%. Mit durchschnittlich 1.500 BOPD pro Bohrung nach drei Wochen produzieren die vier Bohrungen deutlich besser als vergleichbare Bohrplätze in Wyoming. Die starke Performance ist auch ein Indikator dafür, dass das weiter verbesserte Completion Design zu signifikant höherer Produktion führt.

Zusätzlich wurden in den letzten Maitagen zwei weitere Bohrungen auf dem sogenannten Lost Springs Pad in Produktion gebracht und mit dem Flowback begonnen.

Insgesamt erwartet die Deutsche Rohstoff bis Ende des zweiten Quartals 2026 den Produktionsstart von elf eigenen „operated“ Bohrungen sowie neun non-operated Bohrungen. Darunter befinden sich erstmals auch drei eigene Drei-Meilen-Bohrungen mit einem Working Interest von über 80%, die aktuell fertiggestellt werden. Durch die längeren Bohrungen werden zusätzliche Effizienzpotenziale erwartet.

Auf Nettobasis sollen bis zur Jahresmitte damit rund 14 Nettobohrungen (2-Meilen-Equivalent) in Produktion überführt werden. Im Gesamtjahr 2025 wurden lediglich 9 Nettobohrungen in die Produktion genommen. Ab Juli sollte die Produktion damit auf über 20.000 BOEPD steigen und auch im gesamten 2. Halbjahr über 20.000 BOEPD liegen. Der Ölanteil wird bei rund 70 % erwartet.

Bis Anfang des vierten Quartals 2026 ist die Inbetriebnahme weiterer zwölf Bohrungen geplant, gefolgt von weiteren Bohrungen im vierten Quartal. Der bisherige Verlauf des Bohr- und Entwicklungsprogramms bestätigt den geplanten Zeitablauf. Aktuell liegen die Arbeiten leicht vor dem ursprünglichen Zeitplan. Auch die aktuellen Kosten entsprechen der Planung.

Die hohe Flexibilität der US-Tochterfirmen erlaubt weiterhin eine kurzfristige Anpassung des Entwicklungsprogramms an Markt- und Preisentwicklungen. Das aktuelle Bohrprogramm der US-Tochter 1876 Resources sieht insgesamt 26 eigene Bruttobohrungen (entspricht 22 Nettobohrungen) vor. In Abhängigkeit von der Ölpreisentwicklung können auch über 30 Bohrungen abgeteuft und in die Produktion überführt werden.

Die Tochtergesellschaft Bright Rock Energy konnte ihre Flächenposition in Ohio in den vergangenen Wochen durch weitere Akquisitionen ausbauen. Damit schafft die Gesellschaft die Voraussetzungen, um im Laufe des dritten Quartals die notwendigen Vorarbeiten für die Zusammenlegung und Entwicklung eigener Bohrplätze („Unitization“) zu beginnen und im Jahr 2027 erste Bohrungen in der Utica/Point Pleasant-Formation niederzubringen. Die Deutsche Rohstoff AG sieht in Ohio ein sehr attraktives Entwicklungspotenzial und verfolgt dort einen schrittweisen und kapitaleffizienten Ausbau der Flächenposition.

Mannheim, 3. Juni 2026

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