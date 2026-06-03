EQS-News: Die World Bronchiectasis Conference 2026 kehrt nach Hannover zurück: 10 Jahre Fortschritt – von einer vernachlässigten Krankheit zu einer globalen Bewegung

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Die World Bronchiectasis Conference 2026 kehrt nach Hannover zurück: 10 Jahre Fortschritt – von einer vernachlässigten Krankheit zu einer globalen Bewegung



03.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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DIE WORLD BRONCHIECTASIS CONFERENCE 2026 KEHRT NACH HANNOVER ZURÜCK: 10 JAHRE FORTSCHRITT – VON EINER VERNACHLÄSSIGTEN KRANKHEIT ZU EINER GLOBALEN BEWEGUNG

Die Bronchiektasen-Weltkonferenz (WBC 2026) findet vom 24. bis 27. Juni 2026 in Hannover statt

Das Organisationskomitee hebt bedeutende Fortschritte bei der Behandlung der Bronchiektasen-Erkrankung hervor und legt seinen Fokus auf die Förderung der kommenden Generation von Fachkräften

Hannover, Deutschland, 3. Juni 2026 – Die Bronchiektasen-Erkrankung ist eine chronische, fortschreitende Lungenerkrankung, die durch dauerhafte Schädigung und eine abnormale Erweiterung der Bronchien gekennzeichnet ist. Die Bronchiektasen-Erkrankung kann zu anhaltenden Atemwegsbeschwerden wie chronischem Husten, Auswurf, Atemnot, einem rascheren Verlust der Lungenfunktion und in schweren Fällen zu vorzeitigem Tod führen. Allein in Deutschland sind etwa 120.000 Menschen betroffen, weltweit leben mehrere Millionen Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung. Studien deuten jedoch auf eine hohe Zahl nicht diagnostizierter Fälle hin, was die WBC 2026 zu einer noch wichtigeren Veranstaltung für Patientinnen und Patienten und Angehörige der Gesundheitsfachberufe macht.

Ein Jahrzehnt nach der ersten World Bronchiectasis Conference in Hannover kehrt die WBC 2026 vom 24. bis 27. Juni an ihren Gründungsort zurück und präsentiert die Fortschritte der letzten zehn Jahre in den Bereichen Diagnostik und Behandlung, aktualisierte Behandlungsleitlinien und neue Versorgungsstandards.

Die von EMBARC – dem Europäischen Bronchiektasenregister (The European Bronchiectasis Registry) – in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bronchiektasen-Register PROGNOSIS, BREATH – dem Hannoveraner Standort des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL), beide ansässig an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), organisierte Konferenz hat sich von einem Treffen von 250 wissenschaftlichen Experten aus aller Welt zu einer Veranstaltung mit mehr als 1.000 Teilnehmenden entwickelt, die Kliniker/-innen, Forscher/-innen, Angehörige weiterer Gesundheitsfachberufe, Industriepartner und Patientinnen und Patienten zusammenbringt, mit dem gemeinsamen Ziel einer verbesserten Lebensqualität von Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankung.

Einst fand die Bronchiektasen-Erkrankung in der Forschung kaum Beachtung – über ihre Epidemiologie, Ursachen und Behandlung war nur wenig bekannt.

Doch dank der intensiven Bemühungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit sowie des Engagements des EMBARC ist die Bronchiektasen-Erkrankung heute als dritthäufigste chronische Atemwegserkrankung nach Asthma und COPD anerkannt. Zunehmend werden durch die immer umfangreicheren Forschungsergebnisse auch Fortschritte bei Diagnose, Behandlung und Patientenversorgung erzielt.

„Dies spiegelt die zunehmende Anerkennung und die hohe Belastung durch die Krankheit wider“, sagte Prof. Felix C. Ringshausen, einer der Vorsitzenden des Organisationskomitees von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL). „Wir sind stolz darauf, mit dem Thema der diesjährigen WBC 2026 – ,Den Weg für die nächste Generation ebnen‘ – die jüngeren Kolleginnen und Kollegen ins Rampenlicht zu rücken und den wissenschaftlichen Nachwuchs beim Aufbau von Kompetenzen und Netzwerken zu unterstützen.“

Das wissenschaftliche Programm umfasst mehrere parallele Vortragsreihen zu den Themen Grundlagenforschung, Pädiatrie, Perspektiven von Fachkräften in Gesundheitsberufen, Primäre Ciliäre Dyskinesie (PCD) und die Lungenerkrankung durch nicht-tuberkulöse Mykobakterien (NTM) sowie eine eigene deutschsprachige Sitzung zur ambulanten Behandlung der Bronchiektasen-Erkrankung. Erstmalig beinhaltet das WBC-Hauptprogramm zudem einen speziellen Themenblock zu den psychosozialen Auswirkungen der Bronchiektasen-Erkrankung auf Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus bieten zwei halbtägige Diskussionsrunden zwischen Laien und medizinischem Fachpersonal praktische, alltagstaugliche Strategien für das tägliche Krankheitsmanagement. Das vollständige wissenschaftliche Programm finden Sie unter: www.world-bronchiectasis-conference.org/2026/?page_id=753

Die WBC 2026 findet vom 24. bis 27. Juni im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Weitere Informationen und Aktuelles finden Sie auf der Website der Konferenz unter: www.world-bronchiectasis-conference.org/2026/



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Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, kostenlos an der WBC 2026 teilzunehmen. Um sich für den kostenlosen Pressezugang anzumelden, wenden Sie sich bitte an

Eine ausführliche Pressemappe mit weiteren Informationen stellen wir in Kürze zur Verfügung. Information für Medienvertreter:Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, kostenlos an der WBC 2026 teilzunehmen. Um sich für den kostenlosen Pressezugang anzumelden, wenden Sie sich bitte an wbc2026@mc-services.eu Eine ausführliche Pressemappe mit weiteren Informationen stellen wir in Kürze zur Verfügung.

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Über die World Bronchiectasis Conference

Im Jahr 2026 kehrt die 9. World Bronchiectasis Conference an ihren ersten Veranstaltungsort Hannover zurück. Sie bietet der internationalen Bronchiektasen-Community eine einzigartige Gelegenheit, sich mit weltweit führenden Experten auszutauschen, Erkenntnisse zu Diagnose, Behandlung und Versorgung von bronchiektatischen Erkrankungen zu teilen und den Weg von einer wenig beachteten Krankheit hin zu einer globalen Gesundheitsbewegung zu würdigen.

Die WBC 2026 wird von EMBARC – The European Bronchiectasis Registry – in Zusammenarbeit mit dem DZL – Deutsches Zentrum für Lungenforschung, BREATH – Biomedical Research in Endstage and Obstructive Lung Disease Hannover, der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und PROGNOSIS – The Prospective German Non-CF Bronchiectasis Patient Registry – organisiert.

Über die Bronchiektasen-Erkrankung

Die Bronchiektasen-Erkrankung ist eine chronische Lungenerkrankung, die Menschen jeden Alters betreffen kann. Zu den Ursachen zählen infektionsbedingte Lungenschädigungen, genetische Erkrankungen wie Cystische Fibrose (CF; syn. Mukoviszidose) oder PCD sowie Autoimmunerkrankungen. In manchen Fällen bleibt die Ursache unbekannt.

Bei den meisten Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankung wird die Erkrankung jahrelang nicht diagnostiziert. Das bedeutet, dass Patientinnen und Patienten unter Umständen nicht die notwendige Behandlung erhalten. Ohne frühzeitige Diagnose und Therapie kann die Bronchiektasen-Erkrankung zu langfristigen gesundheitlichen Problemen, einem schnelleren Verlust der Lungenfunktion und ggf. vorzeitigem Tod führen.

Eine rasche Diagnose, angemessene Behandlung und kontinuierliche und vorausschauende Betreuung sind für Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankung von entscheidender Bedeutung. Eine proaktive medizinische Versorgung kann dazu beitragen, dass Patienten weniger Exazerbationen (schubartige entzündliche Verschlechterungen) erleiden, eine bessere Lebensqualität haben und seltener ins Krankenhaus müssen.

Medienkontakt

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Eva Bauer, Alexander Sälzer

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