EQS-News: HELIOS SOLAR AG plant Börsengang im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

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HELIOS SOLAR AG plant Börsengang im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse



03.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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München, 3. Juni 2026 – Die HELIOS SOLAR AG („HELIOS SOLAR“ oder „Gesellschaft“), eine internationale Unternehmensgruppe im Bereich Photovoltaik-Lösungen mit Schwerpunkt Südostasien, hat ihren Wertpapierprospekt für den geplanten Antrag auf Zulassung zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht. Mit dem Börsengang will die Gesellschaft ihre Wachstumsstrategie, insbesondere die Expansion ihres Geschäfts in Europa, beschleunigen und die Finanzierung ihrer internationalen Solarprojekte nachhaltig stärken.

Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot von bis zu 7,6 Millionen Aktien zu einem Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 22. Juni 2026 und endet am 6. Juli 2026. Der erste Handelstag der Aktie im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Juli 2026 geplant.

Zugang zum Kapitalmarkt als Grundlage für weiteres Wachstum

Mit der Börsennotierung verfolgt HELIOS SOLAR das Ziel, den Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten zu verbessern, die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen und die Sichtbarkeit bei institutionellen sowie privaten Investoren auszubauen.

„Der geplante Börsengang stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung unserer Unternehmensgruppe dar. Die geplante Aufnahme in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse schafft die Voraussetzungen, um unsere internationale Expansion voranzutreiben und unsere Position als innovativer Anbieter von Solarlösungen weiter auszubauen“, erklärt Dato' Ong Thuan Ming, Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG.

Geplante Nettoerlöse von rund 26,9 Millionen Euro

Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien erwartet die Gesellschaft Nettoerlöse von rund 26.874.575,00 Euro.

Die Mittel sollen gezielt für die Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie eingesetzt werden:

58,8 % der Nettoerlöse sollen für die weitere Expansion in Malaysia, einschließlich strategischer Partnerschaften mit der Public Islamic Bank Berhad und der Boost Bank Berhad sowie den Aufbau eines „Training & Innovation“ Zentrums genutzt werden.

32,5 % der Nettoerlöse sollen für den Ausbau der Geschäftstätigkeit in Deutschland und Europa, darunter die Entwicklung von zwei Solarprojekten in Bulgarien, genutzt werden.

5,0 % der Nettoerlöse sollen für die Expansion des Solargeschäfts in Kambodscha, insbesondere im Zusammenhang mit einer geplanten Kooperation zur Finanzierung von Solaranlagen im Privatkundensegment, genutzt werden.

3,7 % der Nettoerlöse sollen für den weiteren Ausbau der Aktivitäten in Singapur genutzt werden.

Solarenergie gewinnt in Europa strategisch an Bedeutung

Der Börsengang erfolgt in einem Marktumfeld, das von einem langfristig steigenden Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist. Europa verfolgt ehrgeizige Klimaziele und investiert massiv in den Ausbau einer unabhängigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energieversorgung. Neben der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Gebäuden und Mobilität sorgen insbesondere die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, Cloud-Anwendungen und Rechenzentren für einen deutlich steigenden Strombedarf. Internationale Technologieunternehmen und Datacenter-Betreiber setzen daher verstärkt auf erneuerbare Energien, um ihre Net-Zero-Ziele zu erreichen und den wachsenden Energiebedarf nachhaltig abzudecken.

Photovoltaik zählt heute zu den wirtschaftlich attraktivsten und am schnellsten skalierbaren Formen der Stromerzeugung und entwickelt sich zunehmend zu einer Schlüsseltechnologie an der Schnittstelle von Energiewende, Digitalisierung und wirtschaftlichem Wachstum. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach integrierten Lösungen aus Solarenergie, Energiespeicherung und intelligentem Lastmanagement. HELIOS SOLAR sieht sich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Photovoltaikprojekten sowie seiner internationalen Präsenz gut positioniert, um von diesen strukturellen Wachstumstrends in Europa und Asien zu profitieren.

Über HELIOS SOLAR AG

Die HELIOS SOLAR AG mit Sitz in München ist die Holdinggesellschaft der Helios-Gruppe. Die Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Photovoltaik-Projekte für gewerbliche und industrielle Kunden, Privatkunden sowie für Freiflächenanlagen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt derzeit auf Malaysia und Südostasien, ergänzt durch eine beabsichtigte, strategische Expansion in den europäischen Markt. Nach der Einbringung der malaysischen Gesellschaft Helios Photovoltaic Sdn. Bhd. in die HELIOS SOLAR AG im Frühjahr 2026 verfügt die Gruppe über eine etablierte operative Plattform und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie im globalen Markt für erneuerbare Energien.

Website - www.heliossolarag.com

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