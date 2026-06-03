EQS-News: PlasCred schließt Liefervereinbarung mit Circular Materials ab

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PlasCred schließt Liefervereinbarung mit Circular Materials ab



03.06.2026 / 17:15 CET/CEST

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Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 3. Juni 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred") freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung mit Circular Materials ("CM") bekannt zu geben, unter der PlasCred Post-Consumer-Kunststoffabfälle aus Alberta erhalten soll, um diese mittels Hochleistungsverarbeitung zu raffiniertem Kohlenwasserstoffkondensat für die Produktion neuer Kunststoffe zu recyclen.





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Circular Materials ist eine nationale gemeinnützige Branchenorganisation für Recycling-Compliance und Abfallmanagement, gegründet von führenden Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, Lebensmittel, Getränke und Gastronomie. Die Organisation sorgt für die Einhaltung der Rückgewinnungsverpflichtungen der Hersteller unter der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, "EPR") und gibt Sammel-, Transport- und Verarbeitungsdienstleistungen in Auftrag.

Circular Materials soll PlasCred mit Kunststoffverpackungen von Endverbrauchern in Alberta beliefern und diese werden im Rahmen einer sogenannten Tolling-Vereinbarung weiter verarbeitet. Die Vereinbarung sichert PlasCred eine konstante Versorgung mit sortierten flexiblen Kunststoffen zur weiteren Verarbeitung. Dies entschärft die Risiken der Beschaffung und des Transports von Rohmaterialien und unterstützt durch die Tolling-Vereinbarung zugleich kommerzielle Einnahmen für die Verarbeitung. Circular Materials wiederum kann dank der Vereinbarung Herstellern in Alberta, die der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) unterliegen, technologische Innovationen zugute kommen lassen, die ökologische Vorteile und wirtschaftliche Effizienz bieten.

"Diese Initiative mit PlasCred beweist das kontinuierliche Engagement von Circular Materials für die Kreislaufwirtschaft. Mittels neuer Technologien werden recycelte Materialien direkt an die Hersteller zurückgeführt, die sie dann in neuen Produkten und Verpackungen verwenden können", sagt Allen Langdon, CEO von Circular Materials. "Dies fördert lokale Innovation für eine umweltverträgliche und wirtschaftlich effiziente Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe."

Circular Materials wählte PlasCred im Rahmen eines REOI-Verfahrens (Request for Expressions of Interest) aus. Dieses Verfahren dient der Identifizierung geeigneter Technologien, Systeme und Prozesse, um Ressourcen aus Kunststoffverpackungsabfällen zurückzugewinnen und die vorgeschriebenen EPR-Ziele der Provinzen in Bezug auf Ressourcenrückgewinnung zu erfüllen.

Anlage Neos





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Die geplante Anlage Neos des Unternehmens auf dem Scotford Yard von CN Rail in Albertas Industrial Heartland soll täglich bis zu 100 Tonnen gemischten Kunststoffabfall zu 500 Barrel raffiniertem Kohlenwasserstoffkondensat verarbeiten. Dieses Kondensat ist ein Drop-in-Ersatz für aus fossilen Brennstoffen gewonnenes Naphtha. Die gesamte Produktion unterliegt einem fünfjährigen Abnahmevertrag mit einem globalen Rohstoffunternehmen zu einem Festpreis von 120 CAD pro Barrel. Die Vereinbarung von Circular Materials sieht einen vertraglich vereinbarten Anteil am Gesamtbedarf an sortierten Kunststoff-Rohstoffen von Neos vor. Diese Mengen können sich potenziell noch erhöhen, wenn PlasCred entsprechende Verarbeitungskapazitäten und Betriebsergebnisse unter Beweis stellt.

"Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Meilenstein für PlasCred und für Neos. Sie zeigt den Wert unserer Technologie, sichert die EPR-Rohstoffversorgung, unterstützt von führenden kanadischen Konsumgütermarken, und stärkt die Projektökonomie durch eine Tolling-Vereinbarung, in deren Rahmen PlasCred für die Verarbeitung des Materials vergütet wird", so Troy Lupul, Präsident und CEO von PlasCred. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Circular Materials und darauf, eine kanadische Lösung für einen der schwierigsten Kunststoffabfallströme des Landes bereitzustellen."

Über Circular Materials

Circular Materials ist eine nationale gemeinnützige Organisation für Herstellerverantwortung (PRO), die Fertigungsunternehmen in ganz Kanada dabei unterstützt, ihre Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung ("EPR") zu erfüllen. Von Herstellern für Hersteller entwickelt, implementiert und unterstützt Circular Materials effektive und effiziente Recycling-Programme, die förderlich für Innovation sind, die Umweltleistung verbessern und über die gesamte Recycling-Lieferkette hinweg Mehrwert schaffen. Das Full-Service-Angebot umfasst Sammlung, Verwaltung, Förderung und Schulung sowie Berichterstattung.

Durch Zusammenarbeit für die Kreislaufwirtschaft können Materialien gesammelt, recycelt und den Herstellern zur Produktion von neuen Produkten und Verpackungen zurückgegeben werden. Mit dem Ausbau von High-Tech Recycling-Systemen in ganz Kanada will das Unternehmen dafür sorgen, dass mehr Materialien in die Kreislaufwirtschaft gelangen und den Menschen und der Umwelt zugutekommen.

Erfahren Sie mehr unter www.circularmaterials.ca

Medienkontakt: media@circularmaterials.ca

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird.

Weitere Informationen über PlasCred finden Sie unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

E-Mail: IR@PlasCred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitrahmen von Finanzmitteln, die Beschaffung, Qualität und Preise von Rohstoffen; behördliche Genehmigungen; die Abnahmeleistung sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens für die Kommerzialisierung, Replikation und Expansion, einschließlich der geplanten Anlage Maximus und anderer künftiger Standorte in Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PlasCred Circular Innovations Inc. Kanada ISIN: CA7279411069 EQS News ID: 2339230

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