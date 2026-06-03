EQS-News: Supermicro stellt DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 vor, ausgelegt als vollständig integrierte Gesamtlösung für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Supermicro stellt DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 vor, ausgelegt als vollständig integrierte Gesamtlösung für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW



03.06.2026 / 02:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bauplan für eine vollständig integrierte Lösung, skalierbar für eine verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW, mit vollständiger Infrastruktur auf Standortebene für Bereitstellungen mit einem einzelnen Mandanten oder mehreren Mandanten

Direkte Flüssigkeitskühlung DLC-2: entwickelt für eine nahezu vollständige Abwärmeerfassung, Energieeffizienz und geringere Geräuschentwicklung, mit vollständiger Integration der gesamten Kühlarchitektur aus Kühlplatten, Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs), Kühlmittelverteilern, Rücktür-Wärmetauschern, Kühltürmen und dem Kühlmittel SMC PG25-A mit ultrahoher elektrischer Impedanz

Management Software Suite: Die SuperCloud-Software für den gesamten Bereitstellungs- und Verwaltungsprozess bietet eine einheitliche Infrastruktursteuerung, automatisierte Bereitstellung, Entwicklertools und mandantenfähiges GPU-Cloud-Management

In-Rack-, In-Row- und Standort-Infrastrukturlösungen decken alle Bereitstellungsebenen ab, von der Rack-Integration über In-Row-CDUs und SuperCluster-Konfigurationen bis hin zur Infrastruktur auf Standortebene

Ein spezialisiertes Team aus Supermicro-Experten betreut den vollständigen Bereitstellungszyklus: Standortbegehung, Projektplanung, Integration, Bereitstellung und fortlaufender Support

Unterstützung der neuesten NVIDIA-Referenzarchitektur mit Integration der NVIDIA Context Memory Storage Platform, NVIDIA Spectrum™-X Ethernet und der NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand Platform

SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEH, Taiwan, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt DCBBS-Baupläne auf Basis der Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vor. Die Baupläne sind für die Bereitstellung von KI-Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab konzipiert, beginnend mit Bausteinen aus einer einzelnen skalierbaren Einheit mit 1152 GPUs, die auf praktisch jede Größe vervielfacht werden kann. Die DCBBS-Baupläne von Supermicro umfassen die Konzeption und Lieferung einer vollständig integrierten Gesamtlösung mit einem spezialisierten Expertenteam, das den vollständigen Bereitstellungszyklus abdeckt. DCBBS stellt die erforderliche Rechenleistung, Speicherung, Vernetzung, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, Stromverteilung und Standortinfrastruktur bereit und verkürzt so die Zeit bis zur Inbetriebnahme groß angelegter flüssigkeitsgekühlter KI-Fabriken.

DCBBS Blueprints

„Die Plattform NVIDIA Vera Rubin NVL72 setzt einen neuen Standard für die Leistung von KI-Fabriken, und unsere DCBBS-Baupläne bieten Kunden einen bewährten Weg von der Planung bis zum Betrieb für den Aufbau in jeder Größenordnung – von 5 MW bis 1 GW", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Wir haben einige der ersten und größten flüssigkeitsgekühlten KI-Fabriken geliefert, und diese Erfahrung fließt in jeden Bauplan ein – so können unsere Kunden schneller als je zuvor vom Entwurf zum vollständigen Betrieb gelangen."

Supermicros DCBBS-Baupläne gehen auf die Herausforderungen ein, die mit der praktischen Umsetzung der fortschrittlichsten KI-Infrastruktur der Welt verbunden sind. Die NVIDIA-Plattform Vera Rubin verbessert die Leistungsdichte von KI-Fabriken erheblich und verdoppelt die Geschwindigkeit in mehreren Rechenbereichen. NVIDIAs neueste Referenzarchitektur definiert präzise, was eine ideale skalierbare Einheit mit 1152 GPUs enthalten sollte. Ein DCBBS-Bauplan von Supermicro definiert die Schritte für eine erfolgreiche Bereitstellung, gestützt auf nachweisliche Erfahrung bei der Bereitstellung der weltweit größten flüssigkeitsgekühlten KI-Fabriken mit mehr als 100 000 GPUs.

Weitere Informationen zu DCBBS finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs

Supermicros DCBBS-Bauplan geht auf die realen Anforderungen bei der Umsetzung von KI-Fabriken ein

Kunden, die den Aufbau oder die Nachrüstung einer KI-Fabrik planen, gehen von einer festen Rahmenbedingung aus: der verfügbaren elektrischen Leistung. DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 enthalten eine ausgewogene Stückliste für die jeweils verfügbare elektrische Leistung von 5 MW bis 1 GW und bieten das richtige Verhältnis aus Kühlkapazität, Stromversorgung, Rechenknoten, Management-Knoten, Hochleistungsspeicherknoten, Knoten der Context Memory Storage Platform sowie Netzwerktechnik. So wird eine optimale Leistung sichergestellt, ohne dass Engpässe wie Netzwerküberzeichnung, begrenzte Stromkapazität, thermische Drosselung oder andere Einschränkungen die Leistung beeinträchtigen.

Die Baupläne decken den vollständigen Ablauf ab, den Supermicro bereits erfolgreich eingesetzt hat, um groß angelegte KI-Projekte in Rekordzeit abzuschließen:

Standortbegehungen werden vom spezialisierten Supermicro-Team durchgeführt, um den physischen Standort anhand der Bereitstellungsanforderungen zu prüfen. Die Begehungen umfassen unter anderem die Bewertung des Zugangs zur Laderampe, die Maße und Freiräume im Datenraum, den Grundriss sowie die Bodenlasten. Der Standort wird im Hinblick auf vorhandene und geplante Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur bewertet, damit der Entwurfsvorschlag von Supermicro präzise auf das jeweilige Kundenprojekt zugeschnitten werden kann.

Projektplanung und Angebote enthalten alle entscheidenden Details in einem konkreten Ausbauplan, der an die Anforderungen des Kunden sowie die standortseitigen Beschränkungen angepasst ist. Supermicro definiert die richtige Kombination von DCBBS-Komponenten, einschließlich der Kühlungslösung: In-Row-CDUs mit bis zu 1,8 MW für Einrichtungen, die vollständig mit direkter Flüssigkeitskühlung kompatibel sind, seitlich angebundene Flüssigkeit-Luft-Kühleinheiten für Einrichtungen ohne gebäudeseitige Wasserinfrastruktur, In-Rack-CDU-Optionen auf Basis einer 52U-Rack-Konfiguration, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sowie Rücktür-Wärmetauscher als ergänzende Option für Umgebungen mit höheren Umgebungstemperaturen. Kunden erhalten ein vollständiges Angebot mit einer transparenten Stückliste sowie einem klaren Bereitstellungszeitplan.

Lösungsintegration mit vollständigem Vor-Ort-Service: Supermicros Lösungsintegrationsprozess beginnt lange vor der Auslieferung vor Ort, wobei ein Großteil der wesentlichen Vorarbeit in Supermicros US-amerikanischen Produktionsstätten geleistet wird. Dazu gehören Rackmontage, Bestückung und Verkabelung innerhalb jedes Racks. Supermicro überprüft die Funktionalität mit einem Testverfahren, das über Industriestandards hinausgeht und Tests mit mehreren Knoten auf Systemebene (L10) sowie auf Clusterebene (L11) umfasst. Das spezialisierte Supermicro-Team betreut die Logistik von Standortkomponenten wie CDUs, Kühltürmen und Stromversorgungsinfrastruktur, einschließlich der Koordination mit Drittanbietern nach Wahl des Kunden, sofern zutreffend. Der Integrationsservice und die Vor-Ort-Integration umfassen die Platzierung der Racks, die Strom- und Kühlanschlüsse, die Netzwerkverkabelung, die Systeminbetriebnahme, die Installation der Softwareumgebung sowie die Validierung der Lösung vor Ort.

Support, Dienstleistungen und Software bieten eine Reihe Vor-Ort-Optionen für langfristigen Erfolg, einschließlich Vor-Ort-Reaktionszeiten von teils nur 4 Stunden für unternehmenskritische Betriebszeiten. Verfügbar ist auch die Integration mit der Management Software Suite von Supermicro, darunter SuperCloud Composer® und SuperCloud Director von Supermicro für eine einheitliche Infrastruktursteuerung, die von Bare-Metal-Management bis hin zur Orchestrierung mandantenfähiger Workloads reicht, sowie das vollständige KI-Softwarepaket von NVIDIA, einschließlich NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA Run:ai. Funktionen zur Nachverfolgung des Geräte- und Komponentenbestands stellen sicher, dass Bestandsinformationen und Sensordaten für jede CDU sowie weitere Komponenten jederzeit verfügbar sind.

Supermicros DCBBS-Baupläne sind auf die Referenzarchitektur für NVIDIA Vera Rubin NVL72 abgestimmt

Die Plattform NVIDIA Vera Rubin bietet das Potenzial für grundlegende Leistungssteigerungen im Generationsvergleich, erfordert jedoch einen wiederholbaren und zuverlässigen Ansatz für eine erfolgreiche Bereitstellung. Supermicro stellt die Abstimmung mit der neuesten NVIDIA-Referenzarchitektur sicher und gibt Kunden die Gewissheit, dass ihre Bereitstellung mit dem Ökosystem der NVIDIA Cloud Partner im Einklang steht.

Die skalierbaren Einheiten im Zentrum der DCBBS-Baupläne von Supermicro bieten 1152 NVIDIA Rubin GPUs mit 331 TB HBM4-GPU-Speicher. Die Vera Rubin-Generation verdoppelt die GPU-Speicherbandbreite, die GPU-zu-GPU-NVLink-Bandbreite und die Netzwerkbandbreite pro GPU im Vergleich zu NVIDIA Blackwell. Damit schafft sie die architektonische Grundlage für Training und Inferenz von Frontier-KI-Modellen mit mehreren Billionen Parametern.

Fortschrittliche Technologiearchitektur für direkte Flüssigkeitskühlung (DLC-2), einschließlich 5-MW-Kühltürmen, 4 In-Row-Kühlmittelverteilungseinheiten (mit jeweils bis zu 1,8 MW), 16 vertikal montierten Kühlmittelverteilern sowie 576 Kupfer-Kühlplatten für die direkte Chip-Kühlung (jeweils eine pro Host-Prozessormodul). Ausgestattet mit Supermicros Kühlmittel SMC PG25-A, das für außergewöhnliche chemische und thermische Stabilität sorgt. Zur Unterstützung der Bereitstellung von Vera Rubin NVL72 in Einrichtungen ohne Infrastruktur für Flüssigkeitskühlung werden Flüssigkeit-Luft-Kühllösungen verfügbar sein, darunter eine 200-kW-Option für ein Rack und eine 500-kW-Option für zwei Racks.

Stromverteilungsinfrastruktur von Mittelspannungstransformatoren über Niederspannungsverteilung, Stromversorgungseinschübe auf Rack-Ebene und Batterie-Backup-Einheiten (BBUs). Jedes Vera-Rubin-NVL72-Rack umfasst vier 110-kW-Stromversorgungseinheiten mit redundanten 18,3-kW-Netzteilen. Das DCBBS-Portfolio unterstützt geschäftskritische Rechenzentren und bietet Optionen wie Supermicros Batterie-Energiespeichersystem (BESS), das sofort umschaltbare Notstromversorgung bietet.

48U- und 52U-Rack-Gehäuseoptionen, die für die direkte Flüssigkeitskühlung mit hoher Dichte optimiert sind.

16 Compute-Racks optimiert für die Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8.

6 Netzwerk-Racks (4 Compute-Racks, 2 konvergierte Racks) unterstützen NVIDIA Spectrum-X Ethernet oder NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand mit bis zu 1,6 TB/s für die Compute Fabric. Es wird Optionen für Netzwerktechnik auf Basis von Siliziumphotonik mit Co-Packaged Optics (CPO) geben, um die Betriebskosten zu senken sowie Energieeffizienz und Ausfallsicherheit ohne steckbare Transceiver zu verbessern.

4 Hochleistungsspeicher-Racks auf Basis der Petascale-Serverplattform von Supermicro für Anwendungsspeicher der NVMe-Speicherebene, Checkpointing beim Modelltraining und mehr.

2 Racks für die Context Memory Storage Platform, optimiert auf die Anforderungen von Long-Context-Inferenz, Arbeitsgedächtnis für agentenbasierte KI und Retrieval-Workloads.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin.

Supermicros DCBBS-Bauplan sorgt für Verantwortung aus einer Hand

Ein typischer Aufbau einer KI-Infrastruktur umfasst mehr als ein Dutzend verschiedene Lieferantenbeziehungen in den Bereichen Rechenleistung, Speicherung, Vernetzung, Racks, Kühlverteilung, Kühltürme, Stromversorgungsinfrastruktur, Batterie-Backup, Verkabelung, Transceiver und Dienstleistungen. Wenn diese Beziehungen über mehrere Anbieter verwaltet werden, bringt jede Übergabe zwischen Anbietern Terminrisiken und Verantwortlichkeitslücken mit sich, wodurch Bereitstellungen verlangsamt und Fehlerbehebungsprozesse erschwert werden.

Die DCBBS-Baupläne für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 sind ab sofort für Kundenprojekte verfügbar. Die Bereitstellungen sind für das zweite Halbjahr 2026 geplant und auf die allgemeine Verfügbarkeit von NVIDIA Vera Rubin abgestimmt. Supermicro wird die Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 vom 2. bis 6. Juni 2026 am Computex-Stand N0824 in Taipeh, Taiwan, präsentieren. Weitere Vorführungen finden auf der NVIDIA GTC Taipeh statt.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort ansässig. Das Unternehmen hat sich der schnellen Markteinführung von Innovationen für IT-Infrastrukturen in den Bereichen Enterprise, Cloud, KI und 5G-Telco/Edge verschrieben. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern zugleich fortschrittliche Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte in hohen Stückzahlen. Die Lösungen von Supermicro werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und gefertigt, nutzen globale Betriebsstrukturen für Skalierung sowie Effizienz und sind darauf optimiert, die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions erlaubt Kunden die Optimierung ihrer jeweiligen Workloads und Anwendungen durch die Auswahl aus einer umfangreichen Familie von Systemen, die aus flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen bestehen und ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Datenspeicher, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühlungslösungen unterstützen, einschließlich luftgekühlter Systeme, Freiluftkühlung und Flüssigkeitskühlung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2991542/PR_Image_NVIDIA_Vera_Rubin_CM_r1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2338364 03.06.2026 CET/CEST