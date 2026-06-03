EQS-News: SUSS-Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu und bestätigt Aufsichtsratsmandate

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SUSS-Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu und bestätigt Aufsichtsratsmandate



03.06.2026 / 18:00 CET/CEST

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Amtszeiten von Dr. Myriam Jahn, Prof. Dr. Mirja Steinkamp, Dr. David Dean und Dr. Bernd Schulte verlängert

Hauptversammlung schafft Möglichkeit, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio. € zu begeben

Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

Garching, 3. Juni 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der SUSS MicroTec SE hat allen Tagesordnungspunkten zugestimmt und die Mandate der vier turnusmäßig zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder bestätigt. Die Mandate von Dr. David Dean, Dr. Bernd Schulte und Prof. Dr. Mirja Steinkamp wurden bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, verlängert. Das Mandat von Dr. Myriam Jahn, der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wird entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) zur Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2028 beschließt, enden. Weiterhin erteilte die Hauptversammlung erstmals die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. € und schuf das entsprechende Bedingte Kapital 2026.

In seiner Rede an die Hauptversammlung stellte Burkhardt Frick, CEO der SUSS MicroTec SE, nach einem Rückblick vor allem die aktuell dynamische Marktentwicklung und die Ambition 2030 in den Mittelpunkt. „Wir wollen in den kommenden Jahren schneller wachsen als der Halbleitermarkt insgesamt und unsere adressierbaren Märkte, für die jeweils Wachstumsraten von 7 Prozent angenommen werden“, erläuterte Frick den rund 150 anwesenden Aktionären die angestrebte Umsatzdynamik der kommenden Jahre. „Auch für die Profitabilität haben wir uns mit einer angestrebten EBIT-Marge von 20 bis 22% eine deutliche Verbesserung vorgenommen, die wir mit unserer konsequenten Produkt- und Portfoliostrategie erreichen wollen.“

In den weiteren Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung dem Gewinnverwendungsvorschlag zu, entlastete Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit, billigte den Vergütungsbericht und beschloss ein neues Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands („Vergütungssystem 2026“). Weiterhin beschloss die Hauptversammlung die Ergänzung der Satzung zur Erfüllung der Anforderungen zur Ausgabe elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG).

Der Aufsichtsrat bestätigte in seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung Dr. David Dean als Vorsitzenden des Aufsichtsrats und wählte Dr. Bernd Schulte zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. „Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für das große Vertrauen in unsere Aufsichtsratsarbeit und freue mich, in den kommenden Jahren zusammen mit den Kollegen SUSS auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad weiter zu begleiten“, erklärte Dr. David Dean.

Die Präsentation zur Rede von Burkhardt Frick und alle Unterlagen zur Hauptversammlung 2026 sind unter www.suss.com im Bereich „Investor Relations“ im Abschnitt „Hauptversammlung“ zum Download verfügbar.







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Tel.: +49 89 32007-306





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SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A10K0235) und gehört den Aktienindizes TecDAX und SDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.





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