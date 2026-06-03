EQS-News: TenneT Germany erhält MSCI ESG-Rating von AA

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TenneT Germany erhält MSCI ESG-Rating von AA



03.06.2026 / 10:15 CET/CEST

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TenneT Germany erhält MSCI ESG-Rating von AA

MSCI ESG-Rating: AA (provisional)

„Leader“ im globalen Utilities-Sektor

Die TenneT GmbH & Co. KG („TenneT Germany“) hat ein MSCI ESG-Rating von (p) AA erhalten und zählt damit zur weltweiten Gruppe der „Leader“ im Utilities-Sektor.

Das Rating bestätigt die Fähigkeit von TenneT Germany, wesentliche ESG-Risiken und Chancen wirksam zu managen. Besonders positiv bewertet wurden die Themenfelder Biodiversität und Flächennutzung (Biodiversity & Land Use) sowie Chancen im Bereich erneuerbarer Energien. Ergänzt wird das Ergebnis durch eine starke Bewertung im Bereich Corporate Behaviour.

„Das AA-Rating von MSCI ist eine weitere externe Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen und unserer Fähigkeit, langfristige ESG-Risiken zu steuern. Eine konsistente ESG-Performance stärkt unsere Glaubwürdigkeit bei Kapitalmarktteilnehmern und unterstützt attraktive Finanzierungskonditionen für unsere Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes. Gleichzeitig verstehen wir das Rating als Auftrag, unsere ESG-Performance kontinuierlich weiterzuentwickeln und insbesondere Governance und Transparenz weiter zu stärken“, sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany.

MSCI ESG-Ratings bewerten die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegenüber langfristigen ESG-Risiken. Hierfür werden sieben Bewertungskategorien, sogenannte Key Issues, auf einer Skala von 1 bis 10 analysiert und anschließend in ein finales Gesamtrating von AAA bis CCC überführt. Unternehmen mit Ratings in den Kategorien AA und AAA gelten als „Leader“. Mit einem gewichteten durchschnittlichen Key-Issue-Score von 6,7 und einem branchenbereinigten Score von 7,7 weist TenneT Germany im Vergleich zu globalen Peers im Utilities-Sektor eine überdurchschnittliche ESG-Performance auf. Das Rating (provisional) stellt eine stichtagsbezogene Bewertung (point-in-time assessment) dar.

Mit dem MSCI-Rating stellt sich TenneT Germany aktiv einer weiteren unabhängigen externen Bewertung seiner Nachhaltigkeitsleistung. Es markiert damit die zweite ESG-Bewertung von TenneT Germany und ergänzt das erstmalige ESG-Rating des Unternehmens durch ISS ESG vom Juli 2025. Auch in dieser Bewertung erhielt TenneT Germany mit der Note B (Platzierung unter den besten zehn Prozent im globalen Utilities-Sektor) eine überdurchschnittliche Bewertung.

Pressekontakt

Maria-Elena Richter

+49 (0)151 217 84235

maria-elena.richter@tennet.eu

Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

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