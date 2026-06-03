EQS-News: Triton Partners erwirbt Flender von Carlyle

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Triton Partners erwirbt Flender von Carlyle



03.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Triton Partners erwirbt Flender von Carlyle



Bocholt, Deutschland – 3. Juni 2026 – Die globale Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG) hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, einem weltweit führenden Anbieter von mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.



Flender mit Hauptsitz in Bocholt, Deutschland, blickt auf eine über 125-jährige Tradition im Maschinenbau zurück. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Getrieben, Kupplungen und Generatoren für ein breites Spektrum an Industrie- und Windkraftanwendungen. Mit mehr als 8.000 Mitarbeitenden in 34 Ländern unterhält Flender ein globales Netzwerk für Fertigung, Montage sowie Service und nimmt eine führende Position in der Antriebstechnik für Windkraftanlagen ein. Durch seine differenzierte Technologie, sein technisches Know-how und seine globale Präsenz unterstützt Flender Kunden in den Märkten für Industrie und Erneuerbare Energien weltweit.



Seit der Ausgliederung von Flender aus dem Siemens-Konzern im Jahr 2021 hat Carlyle eng mit dem Management zusammengearbeitet, um den erfolgreichen Übergang des Unternehmens zu einem eigenständigen, unabhängigen Unternehmen voranzutreiben. In dieser Zeit hat Flender seine Führungsposition in der Wind- und Industrieantriebstechnik weiter gestärkt, sein globales Servicenetzwerk ausgebaut und gezielt in Innovationen sowie operative Fähigkeiten investiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine internationale Präsenz und seine Fertigungsplattform erweitert.



Triton Partners verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung seines bewährten, tiefgreifenden Wertschöpfungsansatzes in Unternehmen des Industriesektors. Unterstützt wird dieser durch die Accelerator Unit, eines der größten Teams für Wertsteigerung in der Branche in Europa. Die Wind- und die breitere Energiewertschöpfungskette sowie die Märkte für industrielle Antriebstechnik sind Triton Partners durch aktuelle und frühere Investitionen, darunter die RENK-Gruppe, die Trench-Gruppe und FairWind, bestens vertraut.



Andreas Evertz, CEO von Flender, sagte: „Ich möchte Carlyle meinen aufrichtigen Dank für das Vertrauen und die Unterstützung aussprechen, mit denen sie dazu beigetragen haben, Flenders Position als Marktführer weiter auszubauen. Ich freue mich zudem, mit Triton erneut einen starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir unsere Wachstumsziele weiter vorantreiben können. Das hohe Engagement während des gesamten Prozesses, kombiniert mit dem starken Netzwerk und der umfangreichen Erfahrung von Triton, gibt mir große Zuversicht, dass dies der richtige nächste Schritt für Flender ist.“



Willi Westenberger, Managing Director im Investment Advisory Team von Carlyle Europe Partners und Janine Feng, Vice Chair von Carlyle Asia, sagten: „Als wir Flender ursprünglich ausgegliedert haben, sahen wir die Chance, ein marktführendes Unternehmen auf seinem Weg zu einem erfolgreichen eigenständigen Unternehmen zu begleiten. Diese Investition ist ein starkes Beispiel für die Zusammenarbeit über Carlyles globale Plattform hinweg. Unsere Teams in Europa und Asien haben eng zusammengearbeitet, um das Management zu unterstützen, das Wachstum von Flender voranzutreiben. Während unserer Partnerschaft hat das Unternehmen seine internationale Präsenz ausgebaut, darunter in China und in Indien, sich als Service-Champion neu positioniert und seine Führungsposition in der Wind- und Industrieantriebstechnik gestärkt. Wir danken Andreas Evertz, dem Management-Team von Flender sowie allen Mitarbeitenden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass Flender hervorragend für weiteres Wachstum und nachhaltigen Erfolg aufgestellt ist.“



Claus von Hermann, Fund Managing Partner & Co-Head of Triton Mid-Market, sowie Jaime Legeren, Investment Advisory Professional bei Triton Partners, sagten: „Flender steht im Mittelpunkt unserer Investmentstrategie. Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, in der Triton über fundiertes Fachwissen und eine erfolgreiche Historie bei ähnlichen Industrie- und Aftermarket-Unternehmen verfügt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management sowie den Mitarbeitenden und darauf, Flender bei der nächsten Phase seiner Wachstumsentwicklung zu begleiten.“

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Über Flender

Flender ist ein führender, technologiegetriebener Anbieter von Antriebslösungen, der seit mehr als 125 Jahren weltweit höchste Qualität, Leistungsfähigkeit und Innovationen liefert. Flender bietet ein breites Spektrum an Getrieben, Kupplungen, Generatoren und dazugehörigen digital gestützten Lifecycle-Services für verschiedene Endmärkte. Die beiden Produktmarken „Flender" und „Winergy" fokussieren sich auf Schlüsselindustrien wie Windenergie, Mineralien und Rohstoffverarbeitung, Zement, Energieerzeugung, Kunststoff und Gummi, Marine und Metallverarbeitung. Mit effizienten Antriebslösungen und einem starken CSR-Fokus ist Flender der Partner der Wahl für eine nachhaltige Zukunft. Das renommierte Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis zählt Flender zu den Top 1 Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Flender beschäftigt weltweit mehr als 8.000 Mitarbeitende. Der Unternehmenssitz ist in Bocholt, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.flender.com.

Über Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit fundierter Branchenexpertise, die privates Kapital in drei Geschäftsbereichen einsetzt: Global Private Equity, Global Credit und Carlyle AlpInvest. Mit einem verwalteten Vermögen von 475 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026 ist es das Ziel von Carlyle, umsichtig zu investieren und Wert für seine Investoren, Portfoliounternehmen und die Gemeinschaften zu schaffen, in denen wir leben und investieren. Carlyle beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeitende in 28 Büros auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unterwww.carlyle.com. Folgen Sie Carlyle auf X @OneCarlyle und auf LinkedIn unter The Carlyle Group.

Über Triton

Triton Partners ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton Partners hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.



Triton Partners beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity (TMM), Smaller-Mid-Cap Private Equity (TSM) und Opportunistic Credit (TDO).



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.triton-partners.com/.



Medienkontakte: Carlyle

Charlie Bristow, +44 7384 513568, charlie.bristow@carlyle.com

David Eeckhout, +49 151 46712316, david.eeckhout@fticonsulting.com

Juliane Wenzel, +49 160 4782041, juliane.wenzel@fticonsulting.com



Triton

media@triton-partners.com



Flender

Doris Bush, +49 152 54718127, doris.bush@flender.com

Tobias van der Linde, +49 174 2415434, tobias.vanderlinde@flender.com

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