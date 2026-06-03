EQS-News: Worthington Steel vollzieht Erwerb von Klöckner & Co und kündigt Absicht zur Abgabe eines Delisting-Angebots an

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Worthington Steel vollzieht Erwerb von Klöckner & Co und kündigt Absicht zur Abgabe eines Delisting-Angebots an



03.06.2026 / 12:12 CET/CEST

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COLUMBUS, OHIO (3. Juni 2026) – Worthington Steel, Inc. (NYSE: WS) hat heute nach Erfüllung sämtlicher Vollzugsbedingungen sein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“) für die Klöckner & Co SE („Klöckner“), ein führendes globales Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen, vollzogen. Worthington Steel hat derzeit rund 62 % der ausstehenden Aktien der Klöckner gesichert.

Der Vollzug des Übernahmeangebots schafft die Grundlage für eine starke strategische Partnerschaft zwischen Worthington Steel und Klöckner. Worthington Steel erwartet, dass die Transaktion das Produktportfolio des Unternehmens erweitert, den Zugang zu Endmärkten diversifiziert und seine geografische Präsenz stärkt. Das kombinierte Unternehmen soll künftig von erweiterten Skaleneffekten, einer höheren operativen Effizienz und dem Austausch von Best Practices zwischen beiden Organisationen profitieren.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Worthington Steel und ein bedeutender Schritt in unserer Wachstumsstrategie“, sagt Geoff Gilmore, President und CEO von Worthington Steel. „Klöckner bringt starke Kompetenzen, ein talentiertes Team und einen gemeinsamen Leistungsanspruch mit. Wir freuen uns auf das, was wir künftig gemeinsam aufbauen können, und wir werden den Weg zur Integration weiterhin diszipliniert verfolgen, um gemeinsam stärker zu werden.“

„Mit dem Abschluss dieser Transaktion beginnt für Klöckner ein neues Kapitel“, sagt Guido Kerkhoff, CEO der Klöckner & Co SE. „Dies ist das Ergebnis einer bewusst verfolgten strategischen Entwicklung: die gezielte Ausrichtung unseres Geschäfts auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen, der Ausbau unserer Position in Nordamerika und Europa sowie die Gewinnung eines Partners in Worthington Steel, der unsere Vision teilt. Unsere Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartner können auf Kontinuität zählen und sich auf eine stärkere Plattform für langfristiges Wachstum verlassen.“

Worthington Steel strebt Delisting von Klöckner an

Worthington Steel beabsichtigt, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot („Delisting-Angebot“) für sämtliche ausstehenden Klöckner-Aktien (ISIN: DE000KC01000), die nicht bereits von Worthington Steel gehalten werden, abzugeben. Das Unternehmen erwartet, den verbleibenden Klöckner-Aktionären 11,00 Euro in bar je Klöckner-Aktie anzubieten.

Das Delisting soll den administrativen sowie regulatorischen Aufwand reduzieren, der mit der Aufrechterhaltung der Börsennotierung von Klöckner verbunden ist. Gleichzeitig soll dadurch eine größere Flexibilität geschaffen werden, um die langfristige strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen.

Nach Wirksamwerden des Delistings werden die Klöckner-Aktien weder zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse noch an einem vergleichbaren regulierten Markt im Ausland zugelassen sein. Dies kann zu einer deutlich geringeren Liquidität sowie zu eingeschränkten Möglichkeiten der Preisbildung für Klöckner-Aktien führen.

Das Delisting-Angebot wird keinen Vollzugsbedingungen unterliegen und keine Mindestannahmeschwelle enthalten. Das Delisting-Angebot erfolgt nach Maßgabe der in der Delisting-Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zur Gestattung eingereicht wird. Nach Gestattung durch die BaFin werden die Delisting-Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum Delisting-Angebot gemäß den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) unter www.strong-for-good.com veröffentlicht. Weitere Einzelheiten zum Delisting-Angebot und zum erwarteten Zeitplan werden mit Veröffentlichung der Delisting-Angebotsunterlage bekanntgegeben.

Über Worthington Steel

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von Kohlenstoff-Flachstahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei.

Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen – darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen, spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und die Stärkung seiner Gemeinschaften.

Über Klöckner & Co

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region, bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. Euro. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100

ISIN: DE000KC01V24; WKN: KC01V2

Medienkontakte:

Worthington Steel

Melissa Dykstra

Vice President, Corporate Communications and Investor Relations

Telefon: 614-840-4144

Melissa.Dykstra@WorthingtonSteel.com

Medienkontakt für Europa

Brunswick Group

Julia Klostermann

Director

Telefon: +49 174-740-2796

Jklostermann@brunswickgroup.com

Wichtige Hinweise:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Klöckner-Aktien dar. Die Bedingungen des Angebots („Delisting-Angebot“) werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht wird. Die Bieterin behält sich zudem vor, von den hier dargelegten Eckpunkten in den endgültigen Bedingungen des Delisting-Angebots abzuweichen, soweit rechtlich zulässig. Investoren und Klöckner-Aktionären wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen Dokumente zum Delisting-Angebot zu lesen, sobald diese veröffentlicht werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Delisting-Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und bestimmter Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten“ oder „U.S.“). Das Delisting-Angebot wird nicht im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder den Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) gemacht. Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) keine Ankündigungen, Registrierungen, Genehmigungen oder Autorisierungen für das Angebot vorgenommen, arrangiert oder erteilt. Investoren und Inhaber von Klöckner-Aktien können nicht beanspruchen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und etwaiger von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährenden Ausnahmen wird kein Delisting-Angebot direkt oder indirekt in einer Rechtsordnung gemacht, in der dies einen Verstoß gegen das anwendbare nationale Recht darstellen würde. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das Delisting-Angebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder verbundene Unternehmen ihres Finanzberaters behalten sich vor, Klöckner-Aktien oder sonstige Wertpapiere, die in solche Klöckner-Aktien umgewandelt, gegen solche eingetauscht oder auf deren Grundlage ausgeübt werden können, direkt oder indirekt außerhalb des Delisting-Angebots zu erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen zu schließen, sofern diese Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, entsprechen. Diese Erwerbe können entweder über die Börse zu den jeweils geltenden Kursen oder im Rahmen außerbörslicher Privatgeschäfte zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen, einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Klöckner-Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung, werden unverzüglich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist.

Das in dieser Pressemitteilung genannte Delisting-Angebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen Angebots, die sich in wesentlichen Punkten von den entsprechenden Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Rechtsordnungen unterscheiden. Die an anderer Stelle enthaltenen Finanzinformationen über die Bieterin und Klöckner, einschließlich der in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen, werden in Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt und nicht nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen; sie sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen über Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder aus anderen Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar. Das Delisting-Angebot wird nicht Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands sein und wurde von keiner solchen Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen. Klöckner-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das Delisting-Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Exchange Act“) ist, deren Aktien nicht gemäß Section 12 des U.S. Exchange Act registriert sind und die nicht den periodischen Berichtspflichten des U.S. Exchange Act unterliegt und nicht verpflichtet ist und keine Berichte bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) einreicht. Das Delisting-Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß Section 14(e) und Regulation 14E des Exchange Act auf Grundlage der Ausnahme gemäß Rule 14d-1(d) des U.S. Exchange Act für ein Tier-II-Übernahmeangebot erfolgen und grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland unterliegen, einschließlich in Bezug auf den Zeitplan des Delisting-Angebots, Abwicklungsverfahren, Rücktritt, Verzicht auf Bedingungen und Zahlungszeitpunkte, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Das Delisting-Angebot wird den in den Vereinigten Staaten ansässigen Klöckner-Aktionären zu denselben Bedingungen unterbreitet wie allen übrigen Aktionären der Gesellschaft, denen ein Angebot gemacht wird. Sämtliche Informationsunterlagen, einschließlich dieser Pressemitteilung, werden den Aktionären in den Vereinigten Staaten in einer Weise zur Verfügung gestellt, die mit der Verteilung dieser Unterlagen an die übrigen Aktionäre der Gesellschaft vergleichbar ist. Soweit das Delisting-Angebot den US-Wertpapiergesetzen unterliegt, finden diese Gesetze ausschließlich auf Klöckner-Aktionäre in den Vereinigten Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen.

Jede Vereinbarung, die mit der Bieterin infolge der Annahme des Delisting-Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Es kann für Klöckner-Aktionäre aus den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Rechtsordnungen als Deutschland) schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem Delisting-Angebot nach dem U.S. Securities Act von 1933 (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) entstehen, durchzusetzen, da die Bieterin und Klöckner außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär ansässig ist) ansässig sind und ihre jeweiligen Führungskräfte und Direktoren außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär ansässig ist) ansässig sind. Es könnte unmöglich sein, ein nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Direktoren vor einem nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze zu verklagen. Es könnte auch unmöglich sein, ein nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des U.S. Exchange Act. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu den Plänen, Zielen, Erwartungen und Absichten von Worthington Steel und Klöckner im Zusammenhang mit der Übernahme und den Vorteilen der Transaktion, den erwarteten Ergebnissen der geplanten Übernahme, einschließlich der geschätzten Kosten, operativen und kommerziellen Synergien und dem Zeitplan für die Realisierung dieser Synergien, den Auswirkungen auf die Erträge von Worthington Steel, die erwartete Pro-forma-Nettoverschuldungsquote von Worthington Steel nach der Transaktion und die Ziele für die

Nettoverschuldungsquote nach der Transaktion, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Übernahme sowie andere Aussagen, die keine historischen oder gegenwärtigen Tatsachen darstellen und die durch Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „rechnet mit“, „ist der Ansicht“, „versucht“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „nimmt an“, „kann“, „wird“, „würde“, „sollte“, „strebt an“ sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Absichten, Annahmen oder Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die jeweiligen Geschäftstätigkeiten von Worthington Steel und Klöckner sowie die geplante Übernahme, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich: (i) die Fähigkeit der Parteien, die geplante Übernahme zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; (ii) die Finanzierungsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Übernahme; (iii) die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit von Worthington Steel und Klöckner, einschließlich der Auswirkungen auf die künftige Finanzlage und Performance des kombinierten Unternehmens, die Betriebsergebnisse, Strategie und Planung, einschließlich der erwarteten steuerlichen Behandlung, unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger Investitionsausgaben, Umsätze, Aufwendungen, Ergebnisse, Synergien, wirtschaftlicher Performance, Verschuldung, Verluste, künftiger Aussichten sowie der Geschäfts- und Managementstrategien für die Führung, Expansion und das Wachstum der Geschäftstätigkeit des neu kombinierten Unternehmens; (iv) die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der geplanten Übernahme auf die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und sonstigen Dritten; (v) die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, die erwarteten Kostensynergien oder die Ergebnissteigerung je Aktie zu realisieren; sowie (vi) die weiteren Faktoren, die in den von Worthington Steel bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten beschrieben sind, einschließlich des zuletzt eingereichten Annual Report on Form 10-K und der nachfolgenden Quarterly Reports on Form 10-Q unter der Überschrift „Risk Factors“, sowie die weiteren Risiken, die in den Einreichungen von Worthington Steel bei der SEC erörtert werden. Darüber hinaus beruhen diese Aussagen auf Annahmen, die Änderungen unterliegen. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass Worthington Steel und/oder Klöckner ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern werden. Diese Pressemitteilung bezieht sich ausschließlich auf den Stand zum Datum dieser Mitteilung. Worthington Steel und Klöckner lehnen jeweils jede Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

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