EU-Kommission will mehr Schulden für Energiewende erlauben
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Brüssel (dpa) - Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten Energiekrise will die Europäische Kommission die Schuldenregeln der EU weiter lockern. Nach einem Vorschlag der Brüsseler Behörde sollen künftig höhere Schulden auch für Investitionen in die Energiewende erlaubt sein.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 02.06.2026KI-Fantasie treibt Dax an - Infineon legt erneut stark zugestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 01.06.2026Dax gibt wegen Iran-Sorgen nach - SAP mit starkem Gewinn01. Juni · onvista
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista