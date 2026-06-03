EU-Kommission will mehr Schulden für Energiewende erlauben
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten Energiekrise will die Europäische Kommission die Schuldenregeln der EU weiter lockern. Nach einem Vorschlag der Brüsseler Behörde sollen künftig höhere Schulden auch für Investitionen in die Energiewende erlaubt sein./rdz/DP/jha
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