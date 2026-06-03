EU-Länder sollen Verteidigungsausgaben teilweise in Energiewende stecken können

Brüssel, 03. ⁠Jun (Reuters) - Die Europäische Kommission will den EU-Mitgliedstaaten erlauben, einen Teil des eigentlich für höhere Verteidigungsausgaben vorgesehenen finanziellen Spielraums für die Wende hin zu grünen Energien zu nutzen. Das sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Die Mittel sollten dann ‌beispielsweise für den Kauf von Elektrofahrzeugen, den Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf Wärmepumpen oder die Installation von Solaranlagen eingesetzt werden. Dombrovskis stellte jedoch ⁠klar, dass ⁠der Spielraum nicht zur Subventionierung von Preisen für fossile Brennstoffe genutzt werden dürfe, wie etwa die von Italien beschlossene Senkung der Benzinsteuer.

Als Reaktion auf die russischen Angriffe auf die Ukraine hatte die Europäische Kommission im März 2025 entschieden, dass jedes EU-Land vier Jahre lang jährlich zusätzlich 1,5 Prozent seiner Wirtschaftsleistung ‌für Verteidigung ausgeben kann, ohne damit gegen die ‌europäischen Fiskalregeln zu verstoßen. Normalerweise müssen die EU-Länder ihre Haushaltsdefizite unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) halten, was viele aber nicht schaffen.

Von den zusätzlichen 1,5 Prozent sollen bis ⁠zu 0,3 Prozent nun in die Energiewende fließen. Dies gelte für die Jahre ‌2026 bis 2028, so Dombrovskis. In der ⁠Summe dürften es aber nicht mehr als 0,6 Prozent des BIP sein. Länder, die dies in Anspruch nehmen wollen, können laut Dombrovskis seit Februar umgesetzte Maßnahmen anrechnen lassen. Staaten wie Litauen und Estland, die ‌ihren Spielraum bereits für Verteidigungsinvestitionen ausgeschöpft ⁠haben, können die zusätzlichen 0,3 Prozent ⁠nach einer Prüfung der Schuldentragfähigkeit beantragen.

In Italien stehen im nächsten Jahr Wahlen an. Die Regierung in Rom hatte auf eine Aufweichung der EU-Schuldenregeln gedrängt, um Wähler entlasten zu können, die wegen des US-israelischen Krieges gegen den Iran mit steigenden Spritpreisen konfrontiert sind. Im Gegensatz zu Ländern wie Finnland oder den baltischen Staaten schätzt Italien die russische Bedrohung als geringer ein. Deswegen soll ein stärkerer Fokus auf die Abfederung der Energiekosten gelegt werden.

(Bericht von ⁠Jan Strupczewski, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)