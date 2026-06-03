EU-Parlament ersetzt Google durch französische Suchmaschine

Brüssel, ⁠03. Jun (Reuters) - Als einen Schritt zu größerer technologischer Unabhängigkeit verzichtet das Europäische Parlament künftig auf Google als voreingestellte ‌Suchmaschine auf Dienstgeräten. "Ab dem 4. Juni 2026 wird Qwant zur Standardsuchmaschine in den ⁠Browsern ⁠Microsoft Edge und Mozilla Firefox", teilte die Volksvertretung am Mittwoch mit. Die Umstellung auf den mehreren Tausend Geräten der Abgeordneten und anderen ‌Beschäftigten erfolge automatisch. Nutzer erhielten ‌jedoch die Möglichkeit, manuell zu einer Suchmaschine ihrer Wahl zu wechseln. Das ⁠Nachrichtenportal Euractiv hatte zuerst über den ‌Wechsel berichtet.

Die Europäische ⁠Union (EU) will ihre Abhängigkeit von Technologien außereuropäischer Anbieter reduzieren. Sie will am Mittwoch ein Gesetzespaket offiziell vorstellen, ‌das unter ⁠anderem die Ausschreibung bestimmter ⁠staatlicher Cloud-Angebote an strenge Richtlinien knüpft. Zudem soll der Kauf von Computerchips europäischer Anbieter gefördert werden.

(Bericht von Foo Yun Chee; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)