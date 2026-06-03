Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich unerwartet etwas

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Mai überraschend etwas verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,1 Punkte auf 47,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 46,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Belastet durch den Iran-Krieg war der Indikator im Vormonat noch deutlich gefallen.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft gab hingegen etwas nach und erreichte den niedrigsten Stand seit 18 Monaten. Der Wert sank um 0,3 Punkte auf 48,5 Punkte. In einer ersten Schätzung war allerdings ein noch stärkerer Rückgang auf 47,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet./jsl/jha/