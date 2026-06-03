Frankreich greift bei Shein durch - Nächste Millionenstrafe

Paris, ⁠03. Jun (Reuters) - Der Fast-Fashion-Anbieter Shein ist in Frankreich wegen Problemen bei Retouren und Bestellungen erneut mit einer Millionenstrafe belegt worden. Insgesamt beläuft sich die ‌Strafe auf rund 22 Millionen Euro, wie die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Shein bezeichnete ⁠die ⁠Strafe als unverhältnismäßig und kündigte an, sie voll umfänglich anzufechten. Es handle sich um "technische Probleme ohne Auswirkungen auf die Verbraucher", die bereits behoben worden seien, teilte ein Sprecher mit.

Es ist ‌nicht das erste Mal, dass ‌die französischen Behörden gegen den für seine Billigpreise bekannten Onlinehändler mit Sitz in Singapur vorgehen. Bereits im ⁠Juli wurde Shein wegen irreführender Rabattangebote zu einer ‌Strafe von 40 Millionen ⁠Euro verurteilt. Die Behörden haben das Unternehmen verstärkt im Visier, seit im November auf dessen Website Sexpuppen, die Kindern ähnelten, sowie ‌verbotene Waffen zum ⁠Verkauf angeboten worden waren. "Wir werden ⁠weiterhin Maßnahmen ergreifen, bis sie ihre Praktiken vollständig ändern - oder unseren Markt verlassen", schrieb der für kleine und mittlere Unternehmen zuständige Minister Serge Papin auf der Plattform X.

(Bericht von Makini Brice und Inti Landauro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)