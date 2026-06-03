GitLab: Gute Zahlen, schwacher Ausblick

Was bewegt die Aktie?

GitLab steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent, der Gewinn je Aktie stieg um 35 Prozent auf 23 Cent – drei Cent mehr als erwartet. Beim Umsatz lagen die Ergebnisse rund zehn Millionen Dollar über dem Konsens.

Der Ausblick für das zweite Quartal enttäuscht. GitLab erwartet einen Umsatz von 272 bis 274 Millionen Dollar. Die Analysten hatten 273,2 Millionen prognostiziert – das entspricht exakt dem, was der Markt ohnehin erwartet hatte. Beim Gewinn je Aktie stellt GitLab 17 bis 18 Cent in Aussicht, die Schätzungen lagen bei 19 Cent. Das ist die eigentliche Enttäuschung.

Noch wichtiger als der kurzfristige Ausblick ist die Bewertungsfrage. Die Aktie steht bei rund 96 Dollar, das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 40. Das klingt zunächst günstig für ein Wachstumsunternehmen.

Das Price/Earnings-to-Growth-Verhältnis (PEG) liegt jedoch bei zwölf – deutlich höher als bei Palo Alto Networks (6,6) oder Crowdstrike (rund acht). GitLab ist damit eine der teuersten Software-Aktien, gemessen am Wachstum.

Charttechnik

Die Aktie hat nach einem langen Abwärtstrend eine Erholung bis in den klassischen Retracement-Bereich zwischen 38 und 50 Prozent des vorangegangenen Rückgangs hingelegt. Genau in diesem Bereich verläuft auch die 200-Tage-Linie. Das ist ein starker kombinierter Widerstand.

Wer GitLab auf dem Radar hat, sollte den Bereich um 27 Dollar abwarten. Dort läge ein sinnvollerer Einstiegspunkt.

Martins Einschätzung

Die Q1-Zahlen waren solide, aber der Ausblick enttäuscht und die Bewertung rechtfertigt keinen Einstieg auf diesen Niveaus. Es gibt bessere Software-Aktien. Wer unbedingt in GitLab investieren möchte, sollte auf Kurse um 27 Dollar warten.