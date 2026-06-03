GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten +-----------------------+-------------------------+ | Name | Deutsche Lufthansa AG | +-----------------------+-------------------------+ | Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 | +-----------------------+-------------------------+ | Postleitzahl | 50672 | +-----------------------+-------------------------+ | Ort | Köln | +-----------------------+-------------------------+ | LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 | +-----------------------+-------------------------+ 2. Grund der Mitteilung +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person Name | Sitz | Staat +-----------------------------------+-------------+--------+ | The Capital Group Companies, Inc. | Los Angeles | US | +-----------------------------------+-------------+--------+ 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name +------------+ | EUPAC Fund | +------------+ 5. Datum der Schwellenberührung +------------+ | 29.05.2026 | +------------+ 6. Gesamtstimmrechtsanteile |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Neu |5,15% |0,16% |5,31% |1.202.082.895| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Letzte |4,88% |0,27% |5,15% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) +------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE0008232125|0 |61.909.405 |0% |5,15% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |61.909.405 |5,15% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Rückübertragungsanspruch| | |Physische |1.868.957 |0,16% | |aus Wertpapierleihe | | |Abwicklung | | | +------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |1.868.957 |0,16% | +-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |The Capital Group | | | | |Companies, Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital Research and |4,97% | |5,12% | |Management Company | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |- | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |The Capital Group | | | | |Companies, Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital Research and |4,97% | |5,12% | |Management Company | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital Group | | | | |International, Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |Capital International, | | | | |Inc. | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ |- | | | | +-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG Datum der Hauptversammlung ++ ++ Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen ++ ++ Datum +------------+ | 01.06.2026 | +------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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