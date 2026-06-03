GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+-------------------------+
| Name                  | Deutsche Lufthansa AG   |
+-----------------------+-------------------------+
| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |
+-----------------------+-------------------------+
| Postleitzahl          | 50672                   |
+-----------------------+-------------------------+
| Ort                   | Köln                    |
+-----------------------+-------------------------+
| LEI                   | 529900PH63HYJ86ASW55    |
+-----------------------+-------------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten            |
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name                              | Sitz        | Staat
+-----------------------------------+-------------+--------+
| The Capital Group Companies, Inc. | Los Angeles | US     |
+-----------------------------------+-------------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+------------+
| EUPAC Fund |
+------------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 29.05.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Neu       |5,15%               |0,16%               |5,31%               |1.202.082.895|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Letzte    |4,88%               |0,27%               |5,15%               |-            |
|Mitteilung|                    |                    |                    |             |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN        |            absolut             |              in %              |
|            +-------------+------------------+-------------+------------------+
|            |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
|            |WpHG)        |WpHG)             |WpHG)        |WpHG)             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE0008232125|0            |61.909.405        |0%           |5,15%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe       |61.909.405                      |5,15%                           |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |             |                    |0             |0%           |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |0                                 |0,00%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des Instruments     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
                         |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
                         |          |                 |physische   |           |
                         |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Rückübertragungsanspruch|          |                 |Physische   |1.868.957  |0,16%      |
|aus Wertpapierleihe     |          |                 |Abwicklung  |           |           |
+------------------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                                   |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                              |1.868.957                     |0,16%                  |
+-----------------------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name                   |Stimmrechte in %,   |Instrumente in %,  |Summe in %,
                        |wenn 3% oder höher  |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder
                        |                    |                   |höher
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|The Capital Group      |                    |                   |             |
|Companies, Inc.        |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital Research and   |4,97%               |                   |5,12%        |
|Management Company     |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|-                      |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|The Capital Group      |                    |                   |             |
|Companies, Inc.        |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital Research and   |4,97%               |                   |5,12%        |
|Management Company     |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital Group          |                    |                   |             |
|International, Inc.    |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|Capital International, |                    |                   |             |
|Inc.                   |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
|-                      |                    |                   |             |
+-----------------------+--------------------+-------------------+-------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 01.06.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
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| Sprache     | Deutsch                                           |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG                             |
|             |                                                   |
|             | Venloer StraÃ?e 151-153.                          |
|             |                                                   |
|             | 50672 Koeln                                       |
|             |                                                   |
|             | Germany                                           |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet    | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
+-------------+---------------------------------------------------+
Â
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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