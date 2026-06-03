INDEX-MONITOR: Hochtief steigt in Dax auf - Porsche SE in MDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief steigt wie von Experten erwartet in den Dax auf. Für das Papier des Baukonzerns muss die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen und wird in den MDax aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte.

Im Index der mittelgroßen Werte werden zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. Entfernt werden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese werden stattdessen im SDax notiert .

In den Index der kleinen Werte kommen zudem LPKF , Vincorion , Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt werden neben den MDax-Aufsteigern Adesso , Borussia Dortmund , Verve und ProSiebenSat.1 .

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, dem 22. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.//he