INDEX-MONITOR: Hochtief steigt in Dax auf - Porsche SE in MDax

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief steigt wie von Experten erwartet in den Dax auf. Für das Papier des Baukonzerns muss die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen und wird in den MDax aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte.

Im Index der mittelgroßen Werte werden zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. Entfernt werden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese werden stattdessen im SDax notiert .

In den Index der kleinen Werte kommen zudem LPKF , Vincorion , Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt werden neben den MDax-Aufsteigern Adesso , Borussia Dortmund , Verve und ProSiebenSat.1 .

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. In Kraft treten etwaige Änderungen am Montag, dem 22. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.//he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
M
MDAX
Hochtief
Porsche Automobil Holding
D
DAX (Kursindex)
T
TecDAX
Siltronic
Redcare Pharmacy
LPKF Laser
S
SDAX
SUSS MicroTec
Vincorion
Elmos
Jungheinrich
Ströer
ASTA Energy
Verve Group
Borussia Dortmund BVB
Basler
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