IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop erweitert das Gangsystem Aguilar mit neuen hochgradigen Silberabschnitten

IRW-PRESS: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop erweitert das Gangsystem Aguilar mit neuen hochgradigen Silberabschnitten

Bohrungen in der nördlichen Erweiterung durchteuften 0,80 m (ETW) mit 1.405 g/t AgÄq (1.140 g/t Ag & 3,0 g/t Au), einschließlich 0,23 m mit 2.820 g/t AgÄq (2.264 g/t Ag & 6,3 g/t Au)

3. Juni 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, die Analyseergebnisse der jüngsten Bohrungen im Zielgebiet Aguilar bekannt zu geben, die das geologische Verständnis eines der am weitesten fortgeschrittenen Gangsysteme innerhalb des Projekts Santa Ana des Unternehmens in Kolumbien weiter verbessern.

Die Bohrungen bestätigten die Kontinuität der beiden Hauptstrukturen Aguilar und Aguilar N und lieferten hochgradige Abschnitte aus zwei weiteren mineralisierten Strukturen, Aguilar NEW und Aguilar NEE, im nördlichen Teil des Zielgebiets. Bei den Bohrungen wurden zudem lokal mineralisierte verzweigte Strukturen durchteuft, was zusätzliche Informationen über die strukturellen Kontrollen der Silbermineralisierung lieferte. Die in der südlichen Erweiterung niedergebrachten Bohrungen bestätigten erfolgreich die Kontinuität der Hauptstruktur Aguilar, obwohl die Stepout-Bohrungen keine signifikanten mineralisierten Abschnitte lieferten.

Highlights

- Aguilar NEW lieferte mehrere hochgradige Abschnitte, darunter 0,60 Meter (m) geschätzte wahre Mächtigkeit (ETW) mit einem Gehalt von 1.660 g/t Silberäquivalent1 (AgÄq) in DH621, 0,80 m ETW mit 1.405 g/t AgÄq in DH604 sowie 0,76 m ETW mit 1.157 g/t AgÄq in DH568.

- Aguilar N ergab hochgradige Abschnitte, darunter 0,49 m ETW mit 1.374 g/t AgÄq in DH596 und 1,27 m ETW mit 716 g/t AgÄq in DH592, was die Kontinuität der Mineralisierung entlang des nördlichen Abschnitts des Zielgebiets untermauert.

- Die Bohrungen durchteuften mehrere mineralisierte Sekundärstrukturen und Verzweigungen, was zusätzliche Informationen über die strukturellen Kontrollen der Silbermineralisierung innerhalb des Systems Aguilar lieferte.

- Stepout-Bohrungen in der südlichen Erweiterung bestätigten die Kontinuität der Hauptstruktur Aguilar, obwohl keine signifikanten mineralisierten Abschnitte erzielt wurden.

Diese Ergebnisse stärken weiterhin unser Vertrauen in die Größe und Kontinuität des Systems Aguilar, kommentierte Rob Bruggeman, President und CEO. Aguilar NEW und Aguilar NEE scheinen neu erkannte Gangstrukturen darzustellen, die eine weitere Folgeexploration rechtfertigen und - wie bei Gangsystemen von Bezirksgröße häufig beobachtet - potenziell die Abgrenzung weiterer Mineralressourcenblöcke in der Zukunft unterstützen könnten, insbesondere innerhalb dieser verdeckten mineralisierten Zonen. Das Gangsystem Aguilar wurde nun auf einer Streichlänge von 1,6 km abgebohrt, und es wurden zusätzliche mineralisierte Strukturen im nördlichen Teil des Zielgebiets identifiziert. Die Erschließung von Aguilar NEW und Aguilar NEE sowie mehrerer mineralisierter Sekundärstrukturen hebt die wachsende strukturelle Ausdehnung von Aguilar hervor und untermauert dessen Bedeutung innerhalb des Bezirks Santa Ana.

Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt Geschätzte Ag Au AgÄq1 Erzgang

(m) (m) (m) wahre g/t g/t g/t

Mächtigkeit

(m)

DH568 46,55 47,8 1,25 0,76 905 2,85 1157 Aguilar NEW

einschließlich 46,99 47,42 0,43 0,26 2608 8,16 3328 Aguilar NEW

und 142,82 144,27 1,45 0,85 345 0,79 414 Aguilar N

einschließlich 142,82 143,12 0,30 0,18 1370 2,88 1624 Aguilar N

DH569 Schwach mineralisiert Aguilar

DH572 Schwach mineralisiert Aguilar

DH574 140,08 140,41 0,33 0,29 158 0,42 195 Verzweigung

und 161 161,3 0,30 0,28 Schwach mineralisiert Aguilar N

und 227,58 227,9 0,32 0,28 577 3,20 859 Verzweigung

und 239,29 240,89 1,60 1,47 321 1,58 461 Aguilar

DH576 211,17 211,8 0,63 0,53 91 1,99 266 Aguilar

DH578 Schwach mineralisiert Aguilar

DH579 Schwach mineralisiert Aguilar

DH581 73,05 73,38 0,33 0,19 345 0,75 412 Aguilar NEW

und 226,17 227,18 1,01 0,70 219 1,58 359 Aguilar N

und 249,73 250,03 0,30 0,21 124 0,82 196 Verzweigung

und 266,76 267,16 0,40 0,36 284 2,52 507 Verzweigung

und 277,51 278,12 0,61 0,49 288 3,55 601 Aguilar

DH582 Schwach mineralisiert Aguilar

DH584 Schwach mineralisiert Aguilar

DH586 80,09 80,52 0,43 0,32 Schwach mineralisiert Aguilar NEU

und 221,95 222,95 1,00 0,51 514 6,74 1109 Verzweigung

einschließlich 222,25 222,61 0,36 0,18 1424 18,69 3073 Verzweigung

DH592 56,6 56,98 0,38 0,23 Schwach mineralisiert Aguilar NEU

und 168,86 171,25 2,39 1,27 497 2,48 716 Aguilar N

einschließlich 170,77 171,25 0,48 0,26 1400 5,38 1875 Aguilar N

und 224,61 225,05 0,44 0,27 Schwach mineralisiert Aguilar

DH596 60,6 62,7 2,10 0,86 302 1,31 417 Aguilar NEW

einschließlich 61,23 61,7 0,47 0,19 1336 5,81 1849 Aguilar NEW

und 180,82 182 1,18 0,49 845 5,99 1374 Aguilar N

einschließlich 180,82 181,19 0,37 0,15 2080 15,82 3476 Aguilar N

DH602 14,4 15,38 0,98 0,32 253 1,06 346 Verzweigung

und 56,35 57,75 1,40 0,44 507 2,31 710 Aguilar NEW

einschließlich 56,86 57,45 0,59 0,19 1190 5,02 1633 Aguilar NEW

und 63,4 64,7 1,30 0,40 205 1,00 293 Verzweigung

und 188,03 188,86 0,83 0,30 235 2,14 423 Verzweigung

DH604 40,72 41,78 1,06 0,80 1140 3,00 1405 Aguilar NEW

einschließlich 41,12 41,43 0,31 0,23 2264 6,31 2820 Aguilar NEW

DH608 52,98 53,35 0,37 0,27 1008 3,62 1328 Aguilar NEE

und 117,11 118,13 1,02 0,58 373 1,41 498 Aguilar NEW

einschließlich 52,98 53,35 0,37 0,21 1008 3,62 1328 Aguilar NEW

und 289 289,45 0,45 0,18 168 0,47 209 Verzweigung

DH610 93,82 94,36 0,54 0,37 122 0,72 185 Aguilar NEW

und 240,26 240,56 0,30 0,18 701 1,61 843 Aguilar N

DH614 Schwach mineralisiert Aguilar NEE

DH618 40,94 41,31 0,37 0,25 300 1,24 409 Verzweigung

und 88,32 88,99 0,67 0,40 767 5,02 1210 Aguilar NEW

und 200,42 202,38 1,96 1,04 200 0,91 281 Aguilar N

DH621 88,21 89,15 0,94 0,60 1105 6,29 1660 Aguilar NEW

einschließlich 88,21 88,53 0,32 0,20 1487 8,16 2207 Aguilar NEW

und 192,08 192,7 0,62 0,33 240 1,50 372 Aguilar N

DH623 Schwach mineralisiert Aguilar NEU

DH626 81,35 81,83 0,48 0,46 424 2,06 605 Aguilar NEW

und 151,86 152,53 0,67 0,61 248 0,66 306 Verzweigung

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. Schwach mineralisiert bezeichnet Abschnitte mit weniger als 100 g/t AgÄq(1).

Die jüngsten Bohrungen bei Aguilar konzentrierten sich in erster Linie auf den nördlichen Abschnitt des Zielgebiets, nahe der interpretierten Kreuzung mit dem Trend Jiménez. Die neuen Bohrungen tragen weiterhin zu einem besseren Verständnis der strukturellen Architektur des Systems bei. Neben der Bestätigung der Kontinuität der Hauptstrukturen Aguilar und Aguilar N durchteuften die Bohrungen mehrere mineralisierte Abschnitte innerhalb der neu erkannten Strukturen Aguilar NEW und Aguilar NEE, die beide nun durch mehrere Bohrungen bestätigt wurden.

Unter Berücksichtigung dieser neuen Bohrergebnisse konnte die Hauptstruktur Aguilar nun auf einer kontinuierlichen Streichlänge von etwa 1,6 Kilometern nachgewiesen werden. Die Ergebnisse stützen zudem die Interpretation, dass Aguilar ein aus mehreren Gängen bestehendes mineralisiertes System darstellt, und belegen die Kontinuität über einen der derzeit längsten definierten mineralisierten Trends innerhalb des Projekts Santa Ana. Die in der südlichen Erweiterung abgeschlossenen Bohrungen bestätigten erfolgreich die Kontinuität der Hauptstruktur Aguilar, obwohl die Stepout-Bohrungen keine signifikanten mineralisierten Abschnitte geliefert haben. Diese Abschnitte werden in die geologischen Interpretationen des Unternehmens und die nächste Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung einfließen, die derzeit im Gange ist.

Das Zielgebiet Aguilar zählt weiterhin zu den wichtigsten mineralisierten Systemen, die auf dem Projekt Santa Ana identifiziert wurden. Die jüngsten Bohrungen haben das Vertrauen in die Kontinuität der Hauptstrukturen gestärkt und gleichzeitig das Auftauchen weiterer mineralisierter Zonen hervorgehoben, die zu einem besseren Verständnis des strukturellen Rahmens in Distriktgröße beitragen. Die Ergebnisse werden in die laufenden geologischen Modellierungs- und Ressourcenbewertungsprogramme einfließen, während Outcrop das Projekt Santa Ana weiter vorantreibt.

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Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Aguilar mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N und der Ausrichtung WGS84 angegeben.

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Abbildung 2: Längsschnitt des Gangs Aguilar mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (g/t AgÄq) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben geben den Gehalt als g/t AgÄq an.

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Abbildung 3: Geologischer Profilschnitt A, B und C mit dem Gangsystem Aguilar. Die Breite des Profilschnitts beträgt 100 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH568 SAAG26DH568 504024.993 561574.989 919,185 233,17 98 -72

DH569 SAAG26DH569 503255.208 560758.077 1062,332 100,27 120 -50

DH572 SAAG26DH572 503188.094 560860.326 1055,752 185,01 143 -50

DH574 SAAG26DH574 503885.182 561526.080 934,490 258,16 142 -54

DH576 SAAG26DH576 503189.564 560859.826 1055,617 232,56 183 -56

DH578 SAAG26DH578 503136.010 560756.844 1061,980 165,99 155 -45

DH579 SAAG26DH579 502993.475 560562.575 1102,678 300,03 130 -53

DH581 SAAG26DH581 503885.023 561526.283 934,287 294,15 142 -69

DH582 SAAG26DH582 503134.929 560756.828 1061,991 199,94 182 -45

DH585 SAAG26DH585 503150.067 560513.602 1115,596 215,58 140 -62

DH586 SAAG26DH586 503885.276 561526.975 934,344 325,52 110 -77

DH589 SAAG26DH589 503148.047 560516.946 1116,575 170,99 200 -68

DH591 SAAG26DH591 502992.978 560562.710 1102,870 262,03 150 -52

DH592 SAAG26DH592 504024.993 561574.989 919,185 236,17 73 -60

DH594 SAAG26DH594 502994.041 560563.905 1103,124 282,61 167 -54

DH596 SAAG26DH596 504025.498 561576.018 918,983 263,65 59 -75

DH597 SAAG26DH597 502994.126 560564.292 1102,741 291,99 133 -66

DH602 SAAG26DH602 504025.174 561575.871 919,088 300,85 0 -90

DH603 SAAG26DH603 502815.680 560406.745 1077,315 302,39 146 -45

DH604 SAAG26DH604 504024.780 561575.020 919,504 171,29 196 -74

DH606 SAAG26DH606 502815.605 560406.790 1077,043 224,8 146 -59

DH608 SAAG26DH608 504041.910 561623.303 899,220 300,83 59 -54

DH610 SAAG26DH610 504041.968 561623.255 898,841 255,42 62 -83

DH611 SAAG26DH611 502815.605 560406.967 1077,413 170,26 146 -78

DH614 SAAG26DH614 504041.761 561623.258 898,988 252,06 58 -70

DH615 SAAG26DH615 502813.641 560375.121 1069,424 205,09 164 -55

DH617 SAAG26DH617 502644.136 560386.055 1102,808 305,98 143 -45

DH618 SAAG26DH618 504042.206 561622.730 898,908 215,18 72 -60

DH621 SAAG26DH621 504042.108 561622.555 899,082 215,49 76 -75

DH622 SAAG26DH622 502644.025 560385.120 1102,805 305,53 158 -45

DH623 SAAG26DH623 503903.619 561554.185 938,953 131,36 83 -52

DH626 SAAG26DH626 503899.760 561553.880 939,100 179,56 136 -49

Tabelle 2. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Carlos Torres, P.Geo., Vice President of Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Torres ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die Exploration auf dem Projekt Santa Ana.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84544/OCG_060326_DEPRcom.006.png

QA/QC

Outcrop Silver wendete seine standardisierten Protokolle für Probenahme und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und eindeutig gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable analytische Genauigkeit und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestelltDie Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe an einer 30-Gramm-Probe auf Gold und Silber untersucht, wobei bei Werten über dem Grenzwert eine gravimetrische Nachbestimmung erfolgt. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Über Santa Ana

Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Projekt Santa Ana erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 28.000 Hektar im Distrikt Mariquita und umfasst sowohl bereits erteilte Lizenzen als auch beantragte Lizenzen. Es gilt als das größte und gehaltreichste primäre Silbergebiet in Kolumbien, dessen Bergbaugeschichte bis ins Jahr 1585 zurückreicht.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (Erzfälle San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (Erzfälle El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die aktuelle Bohrkampagne hat die bekannte Mineralisierung erweitert und zusätzliche Zielgebiete innerhalb des 17 Kilometer langen, vollständig genehmigten mineralisierten Korridors auf dem Projekt Santa Ana überprüft. Seit Beginn der aktuellen Kampagne haben Bohrungen die Mineralisierung in sechs Gangsystemen - Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena - durch eine Kombination aus Stepout-, Test- und Abgrenzungsbohrungen bestätigt. Die Ergebnisse dieser Programme fließen in aktualisierte geologische Interpretationen und dreidimensionale Modelle ein. Sie werden die laufenden Bohrarbeiten und die Vorbereitung der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcen unterstützen.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Rob Bruggeman

Chief Executive Officer

bruggeman@outcropsilver.com

www.outcropsilver.com

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