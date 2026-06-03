IRW-News: Sibanye Stillwater: Mitteilung an die Aktionäre gemäß § 45(5) des Companies Act

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Mitteilung an die Aktionäre gemäß § 45(5) des Companies Act

Johannesburg, 3. Juni 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt mit, dass Sibanye-Stillwater sich bereit erklärt hat, für verschiedene Umweltanforderungen und Lieferantenverträge zu bürgen, die von Keliber Technology Oy abgeschlossen wurden.

Gemäß den Bestimmungen von § 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesellschaftsgesetz) teilt Sibanye-Stillwater mit, dass der Vorstand der Gesellschaft (der Vorstand) gemäß dem auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Mai 2026 (die Hauptversammlung) gefassten Sonderbeschluss der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) einen Beschluss gefasst hat, Bürgschaften in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro für verschiedene Umweltanforderungen und Lieferantenverträge zu übernehmen, die von Keliber Technology Oy abgeschlossen wurden, was die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung an verbundene und miteinander verbundene Unternehmen und Gesellschaften der Gesellschaft darstellt (die finanzielle Unterstützung). Die Aktionäre werden gemäß § 45 Abs. 5 Buchstabe a des Gesetzes darauf hingewiesen, dass die finanzielle Unterstützung ein Zehntel eines Prozents des Nettovermögens der Gesellschaft übersteigt.

Nach Abwägung aller relevanten finanziellen Umstände der Gesellschaft im Sinne und gemäß den Bestimmungen von § 45 in Verbindung mit § 4 des Aktiengesetzes ist der Vorstand zu der Überzeugung gelangt, dass:

- die Gesellschaft unmittelbar nach Gewährung der oben genannten finanziellen Unterstützung die in Abschnitt 4 des Gesellschaftsgesetzes vorgesehenen Solvenz- und Liquiditätsprüfungen erfüllen würde;

- alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung durch die Gesellschaft, die in der Gründungsurkunde der Gesellschaft enthalten sind, erfüllt sind; und

- die Bedingungen, zu denen diese finanzielle Unterstützung gewährt werden soll, für das Unternehmen fair und angemessen sind.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen aus dem Bereich ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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