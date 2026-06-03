IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech gibt Umsatzsteigerung von 640 % im 1. Quartal 2026 bekannt Wachstum im Jahresvergleich von Drohnensparte getragen

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech gibt Umsatzsteigerung von 640 % im 1. Quartal 2026 bekannt Wachstum im Jahresvergleich von Drohnensparte getragen

Finanzierung und Kassenstand unterstützen kontinuierliche Umsetzung von KI-Drohnen und Verteidigungstechnologien, einschließlich Roadmaps für Drohnenabwehrsysteme, und legen Grundstein für kontinuierliches Wachstum

Vancouver, British Columbia (3. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt seine Finanzergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2026 bekannt. Zu den Highlights zählt ein Umsatz von 8,4 Millionen $ - eine Steigerung von 640 % gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2025. Alle Finanzkennzahlen sind in kanadischen Dollar angegeben.

1. Quartal 2026 und jüngste Höhepunkte

- Gesamtumsatz von 8,4 Millionen $ im ersten Quartal 2026 - eine Steigerung von 640 % gegenüber dem Umsatz des Vorjahresquartals von 1,13 Millionen $, was den kumulierten Beitrag des DaaS-Portfolios und der Übernahmen von Landvermessungs- und etablierten Dienstleistungsunternehmen widerspiegelt, in deren Geschäftsmodelle Drohnentechnologie zur Verbesserung der Datenerfassung und Steigerung der Effizienz integriert wurde

- Umsatz des DaaS-Segments von 7,8 Millionen $ bzw. etwa 93 % des Gesamtumsatzes, was den anhaltenden Fokus auf den Ausbau der Drohnensparte, der Dienstleistungen und der Drohnenintegration des Unternehmens widerspiegelt

- Erweiterung der DaaS-Präsenz auf zurzeit 23 Übernahmen von Landvermessungs- und etablierten Dienstleistungsunternehmen in zehn US-Bundesstaaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und zuletzt Australien. Zusammen mit drei eigenen Niederlassungen, einschließlich Orlando, Dublin und Dubai, erhöht sich die Gesamtzahl auf 26 globale DaaS-Standorte.

- Das Quartal brachte neue kommerzielle ZenaDrone-Drohnenprodukte für die IQ-Serie und markierte mit zwei neuen Abfangdrohnen in einem integrierten Verteidigungssystem den Eintritt des Unternehmens in den Verteidigungsproduktbereich der Drohnenabwehr.

- Umsatz im Segment Enterprise SaaS Software von 589.857 $, das nach der jüngsten Übernahme von Now Solutions nun zwölf Marken umfasst

- Das Unternehmen verfügte zum Quartalsende über Barmittel und marktgängige Wertpapiere in Höhe von etwa 15 Millionen $, was Flexibilität bei der Finanzierung des weiteren organischen Wachstums, strategischer Übernahmen und laufender Investitionen in die kommerziellen und verteidigungstechnologischen Lösungen des Unternehmens bietet

Das erste Quartal 2026 war ein weiteres Rekordquartal für ZenaTech, da wir unsere Strategie umgesetzt haben, etablierte Landvermessungsunternehmen und erfahrene, lizenzierte Betreiber mit langjährigen Kunden zu übernehmen und sie auf die drohnenbasierte Automatisierung von Drone as a Service umzustellen, sagte Dr. Shaun Passley, Chairman, President und Chief Executive Officer von ZenaTech. Der Gesamtumsatz im ersten Quartal belief sich auf 8,4 Millionen $ - ein Wachstum von etwa 640 % gegenüber dem ersten Quartal 2025. Da mittlerweile 26 DaaS-Standorte in zehn US-Bundesstaaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, den VAE und Australien betrieben werden und unsere Pipeline für Verteidigungstechnologie weiter voranschreitet, sind wir davon überzeugt, dass die grundlegende Entwicklung des Unternehmens weiterhin stark ist und weiter wachsen wird, zumal sich die Nachfrage nach unserer integrierten Suite kostengünstiger Drohnendienstleistungen und -lösungen im Jahr 2026 beschleunigt.

Wir richten unser Hauptaugenmerk weiterhin auf eine disziplinierte Kapitalzuteilung, operative Hebelwirkung und langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre, fügte Dr. Passley hinzu. Zum Quartalsende verfügen wir neben der Flexibilität beim Wachstumskapital durch jüngste Finanzierungsinitiativen weiterhin über Barmittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von 15 Millionen $. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns in einer günstigen Position befinden, um das organische Wachstum und strategische Übernahmen in unseren DaaS- und anderen Geschäftsbereichen weiter voranzutreiben, unseren Produktfahrplan weiterzuentwickeln und die Produktionskapazitäten in unseren Geschäftssparten Verteidigungstechnologie und kommerzielle Märkte auszubauen.

Betriebliche Höhepunkte des 1. Quartals 2026

- Unser DaaS-Portfolio wurde um eine Übernahme erweitert, womit sich die Gesamtzahl bis zum Ende des ersten Quartals auf 21 Übernahmen erhöht hat, und wir integrieren Drohnen weiterhin in Landvermessungen, Inspektionen und Hochdruckreinigungen. Wir haben die Bewertung weiterer Übernahmeziele fortgesetzt, um die geografische Abdeckung zu erweitern und spezialisierte Dienstleistungskapazitäten hinzuzufügen.

- Wir erweitern die KI-Drohnen von ZenaDrone um die Kategorie Drohnenabwehr (Counter-UAS), wobei im Laufe des Quartals mit der Entwicklung des Prototyps begonnen und ein vorläufiges Patent für unser integriertes Abwehrsystem angemeldet wurde. Dies beinhaltet die gasbetriebene Drohne ZD2000 Maritime Interceptor, die kostengünstige und als Einweg-Abfangdrohne konzipierte Interceptor P-1 sowie die seegestützte Start- und Betankungsstation IQ Glider.

- Die Fortschritte bei der Produktentwicklung im Verteidigungsportfolio beinhalteten die Bekanntgabe des Unterwasserdrohnen-Prototyps IQ Aqua zur Landminenerkennung sowie ein Quantennavigationssystem für Umgebungen ohne GPS. Wir haben unseren Antrag auf die Green/Blue-UAS-Pathway-Zertifizierung eingereicht, um die Qualifikation für die Beschaffung durch US-Verteidigungsbehörden für die ZenaDrone 1000, unsere dritte Drohne in diesem Zertifizierungspfad, zu ermöglichen.

- Fortschritte bei der Produktentwicklung für kommerzielle Märkte, einschließlich der Markteinführung des eigens für Landvermessungen entwickelten IQ Quad, der Entwicklung und Erprobung der Drohnen-Hochdruckreinigungsplattform IQ Square, und wir verzeichneten Fortschritte bei Tests unserer Indoor-Drohne IQ Nano mit Drohnenschwärmen aus mehreren Drohnen zur effizienteren Durchführung von Inventuren.

- Kontinuierlicher Ausbau und Rekrutierung von Ingenieuren für das Zena-KI-Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie den KI-Hub des Unternehmens in Baton Rouge, Louisiana, zur Unterstützung moderner KI-Anwendungen im Bereich der US-Verteidigungstechnologie

- Die kontinuierliche Inbetriebnahme, der Aufbau der Produktionslinie, die Integration und die Lieferkettenplanung für Spider Vision Sensors, die in Taiwan ansässige Produktionsstätte des Unternehmens für Sensoren und Drohnenkomponenten, wurden fortgesetzt.

- Der DaaS-Geschäftsbereich führte neue Landvermessungsdienste ein, die eigens auf den Markt für Wohnungsbauträger und auf Golfplatzbetreiber zugeschnitten sind, die Golfplätze bauen oder umgestalten.

- Die F&E- und Quantencomputer-Projektarbeiten des Unternehmens wurden fortgesetzt, um Lösungen der nächsten Generation zu ermöglichen, einschließlich der Nutzung von Drohnenschwärmen und der Verarbeitung von KI-Daten und -Analysen in Echtzeit. In diesem Quartal begann das Team mit Forschungsarbeiten hinsichtlich der Konstruktion eines 5-Qubit-Quantencomputers, der für die Erprobung und Entwicklung von KI-Drohnenlösungen für Anwendungen wie Waldbrandmanagement, Verkehrsmanagement und verteidigungsbasierte KI-Projekte eingesetzt werden soll.

Finanzübersicht

- Der Gesamtumsatz für das erste Quartal 2026 belief sich auf 8,4 Millionen $ - eine Steigerung von 640 % gegenüber den 1,13 Millionen $ im ersten Quartal 2025.

- Das DaaS-Segment trug im ersten Quartal 2026 7,81 Millionen $ bei, was in erster Linie auf die etwa 20 im Jahr 2025 übernommenen Landvermessungsunternehmen zurückzuführen ist.

- Das Segment Enterprise SaaS Software trug 589.857 $ bei - ein Rückgang von 143.031 $ gegenüber dem Vorjahr, bevor der Zeitpunkt von Softwarelizenzverlängerungen berücksichtigt wurde.

- Die Bilanzsumme stieg um fast 10 % von 100 Millionen $ zum 31. Dezember 2025 auf 109,5 Millionen $ zum 31. März 2026.

Ausblick

Das Management ist davon überzeugt, dass sich ZenaTech in einer günstigen Position befindet, um das Wachstum im Laufe des Jahres 2026 fortzusetzen. Wesentliche Treiber sind folgende:

- Das DaaS-Segment profitiert im Jahr 2026 von den ganzjährigen Umsätzen aus den Übernahmen im Jahr 2025. Das Unternehmen strebt weitere gezielte Übernahmen von Landvermessungs-, Inspektions- und anderen etablierten Dienstleistungsunternehmen in weiteren US-Bundesstaaten und auf internationaler Ebene an.

- Investitionen in die Produktentwicklung der ZenaDrone 1000-Plattform und der IQ Drone-Serie sollen zusätzliche Umsatzquellen auf den Märkten für Verteidigung, Landwirtschaft, Logistik und Lagerhaltung sowie Inspektion erschließen.

- Das Segment Enterprise SaaS wird weiterhin einen äußerst positiven Margenbeitrag leisten und von verstärkten Marketing- und Lead-Generierungsaktivitäten sowie von zukünftigen, gut ausgewählten Übernahmen profitieren.

- Das Unternehmen wird seine Investitionen im Verteidigungssektor in die ZenaDrone 1000, die Drohnen der IQ-Serie und Drohnenabwehr-Plattformen fortsetzen und mit Programmmanagern in unterschiedlichen staatlichen Verteidigungsbehörden hinsichtlich potenzieller Demonstrationen, Pilotprojekte und Verträge in Kontakt treten. ZenaDrone verfolgt Möglichkeiten des US-Kriegsministeriums, einschließlich Initiativen, die durch das Office of Strategic Capital (OSC) unterstützt werden.

- ZenaTech wird den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in seinen drei Werken fortsetzen und weiter daran arbeiten, die volle Betriebsbereitschaft im Werk in Arizona und an den Produktionsstandorten in der Ukraine herzustellen.

- Das Unternehmen wird strategische und zielgerichtete wertsteigernde Übernahmen fortsetzen und darüber hinaus seine Übernahmestrategie auf strategische Übernahmen erweitern, die auch anderen Geschäftsbereichen, einschließlich seines Verteidigungsgeschäfts, zugutekommen können.

Weitere Informationen finden Sie in der 6-K-Einreichung von ZenaTech auf der Website von SEC EDGAR.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Sein Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Drohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnen ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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