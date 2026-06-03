Kone-Aktionäre geben grünes Licht für TK-Elevator-Deal

Der finnische Aufzugbauer Kone hat von seinen Aktionären grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme des deutschen Konkurrenten TK Elevator (TKE) erhalten. ‌Durch den Zusammenschluss entsteht der weltgrößte Aufzugkonzern. Die Aktionäre stimmten am Mittwoch den Plänen auf ⁠einer ⁠außerordentlichen Hauptversammlung zu, wie das Unternehmen mitteilte.

Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit war bereits im Vorfeld gesichert. Aktionäre, die 74 Prozent der Stimmrechte kontrollieren, hatten ihre Zustimmung vorab zugesagt.

Die ‌im April angekündigte Transaktion hat ‌inklusive Schulden einen Wert von 29,4 Milliarden Euro. Mit dem Geschäft würde Kone am US-Rivalen ⁠Otis vorbeiziehen, einen europäischen Champion schaffen und seine ‌Präsenz in Nord- und ⁠Südamerika stärken.

Kone zahlt den TKE-Eigentümern Advent International und Cinven fünf Milliarden Euro in bar, gibt 270 Millionen neue Aktien ‌aus und übernimmt ⁠Nettozins-Schulden in Höhe von 9,2 ⁠Milliarden Euro. Die Finanzinvestoren erhalten im Gegenzug eine Beteiligung von rund einem Drittel am Kapital und etwa 18 Prozent der Stimmrechte sowie zwei Sitze im Kone-Verwaltungsrat.