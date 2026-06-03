Konsum trotz Iran-Konflikt auf Kurs | Palo Alto und Broadcom im Fokus

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Die Wall Street startet uneinheitlich in den Tag. Der Nasdaq bleibt dank der anhaltenden Halbleiter-Stärke gefragt, während Dow Jones und S&P 500 etwas nachgeben. Seit gestern Abend stehen vor allem Quartalszahlen im Fokus: Palo Alto Networks lieferte solide Ergebnisse und hob den Ausblick an, dennoch steht die Aktie vorbörslich unter Druck. Auch GitLab meldete besser als erwartete Zahlen, kündigte aber zugleich den Abbau von rund 14 Prozent der Belegschaft an. Auch hier reagiert die Aktie zunächst schwächer. Die Reaktion auf Ulta Beauty ist ebenfalls flau. Der Konzern überzeugte mit starken Umsätzen, besseren Margen und einer angehobenen Jahresprognose. Macy’s kann hingegen von den robusten Zahlen und Aussichten profitieren. GameStop meldete ebenfalls deutlich bessere Zahlen und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden US-Dollar an. Heute Abend wird Broadcom zum nächsten wichtigen Stimmungstest für die KI-Rally. Entscheidend ist, ob die hohen Erwartungen an das Geschäft mit KI-Chips weiter erfüllt werden.



00:00 Überblick | Uneinheitlich Tendenz

00:58 Space X Aktienplatzierung | Kapitalerhöhung Google

02:06 Geopolitik & Öl bremsen Markt aus | Zölle

03:40 Gier stärker als Angst | Ausblick Ergebnisse im Juni

05:26 Broadcom im Fokus

06:59 Palo Alto | Snowflake | Crowdstrike | GitLab

11:03 Konjunktur und Arbeitsmarkt gewinnen an Dynamik

12:24 Jet Blue | Macy’s | Ulta Beauty | Medtronic | GameStop

17:36 Meldungen: Datacenter | Uber | Meta | Microsoft u.m.

20:10 Geopolitik | Trumps Zölle | Fed: Warshs Agenda

22:57 Apple | ASML



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