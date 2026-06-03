Kreml bestätigt Schröder-Visite in Moskau

Reuters · Uhr
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Moskau, ⁠03. Jun (Reuters) - Der Kreml hat am Mittwoch bestätigt, dass der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard ‌Schröder Russland besucht. Russische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, Schröder ⁠sei ⁠in Moskau gesehen worden. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland begrüße seinen Besuch. Es war unklar, ob sich ‌Schröder immer noch ‌in Russland aufhält. Präsident Wladimir Putin hatte den Altkanzler ⁠vor zwei Wochen als Person ‌genannt, die ⁠Europa bei möglichen künftigen Gesprächen mit Moskau über die Sicherheit des Kontinents vertreten ‌könnte. ⁠Die Bundesregierung und andere ⁠europäische Regierungen hatten dies deutlich abgelehnt.

(Bericht von Reuters-Büro; geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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