Luxus-Nachfrage schiebt Macy's an - Umsatz wächst erstmals seit 15 Quartalen

Frankfurt, 03. ⁠Jun (Reuters) - Die starke Nachfrage nach Luxusartikeln hat der US-Kaufhauskette Macy's das erste Umsatzwachstum in einem Quartal seit fast vier Jahren beschert. Daraufhin hob der Konzern seine Jahresprognose an. "Die Kunden von Macy's, ‌die überwiegend über mittlere bis hohe Einkommen verfügen, haben sich im ersten Quartal als widerstandsfähig erwiesen", sagte Konzernchef Tony Spring ⁠am Mittwoch .

Im ⁠abgelaufenen Quartal stiegen die Erlöse um 1,8 Prozent auf 4,68 Milliarden Dollar, nachdem sie zuvor 15 Quartale in Folge gefallen waren. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 13 Cent ebenfalls ‌über den prognostizierten drei Cent. Für 2026 ‌rechnet Macy's nun mit einem Nettoumsatz zwischen 21,50 und 21,75 Milliarden Dollar. Zuvor hatte der Konzern 21,40 bis 21,65 Milliarden in ⁠Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,00 und ‌2,20 Dollar liegen. Die Prognose ⁠berücksichtige die starken Quartalszahlen sowie ein moderates Umsatzplus für den Rest des Jahres, teilte das Unternehmen mit.

Besonders gut liefen die Geschäfte bei den Luxuskaufhäusern Bloomingdale's, deren flächenbereinigter Umsatz ‌um 10,2 Prozent anzog. ⁠Die Zahlen unterstreichen eine zweigeteilte Entwicklung ⁠beim US-Konsum: Während einkommensstarke Kunden weiterhin Geld für Luxusgüter ausgeben, halten sich ärmere Haushalte angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit zurück. Konzernchef Spring treibt derzeit einen 2024 eingeleiteten Umbau voran, der sich auf teurere Marken, mehr Verkäufe zum vollen Preis, Investitionen in gut laufende Filialen und die Schließung unrentabler Filialen konzentriert.

(Bericht von Neil J Kanatt, geschrieben von Myria Mildenberger; ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)