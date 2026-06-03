Marvell im KI-Hype, VSXY stark, Palo Alto hebt Ausblick

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Victoria’s Secret: Comeback mit Ansage?

Victoria’s Secret überrascht mit starken Quartalszahlen, besserer Prognose und neuem operativen Schwung. Wir ordnen ein, ob hier nur eine schnelle Reaktion läuft oder ob sich der Investment Case tatsächlich verändert.

Palo Alto Networks: Cybersecurity bleibt gefragt

Palo Alto liefert starke Zahlen, hebt die Erwartungen an und profitiert weiter von der steigenden Bedeutung moderner Sicherheitslösungen. Besonders spannend: Welche Rolle KI-Projekte für die Nachfrage spielen könnten.

Marvell: KI-Fantasie rund um Connectivity

Marvell steht nach prominenten Aussagen zur Rolle vernetzter Rechenzentren im Mittelpunkt. Wir schauen, warum der Markt die Aktie plötzlich deutlich höher einordnet und was hinter der neuen Begeisterung für Optical Networking steckt.