Marvell: Jensen Huangs Tipp katapultiert die Aktie um 30 Prozent

Was bewegt die Aktie?

Jensen Huang hat Marvell auf der Computex als Kandidaten für eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar herausgehoben. Die aktuelle Bewertung liegt nach dem 30-Prozent-Anstieg bei rund 230 Milliarden Dollar. Sollte Huang Recht behalten, wäre das ein potenzieller Faktor drei – gleichbedeutend mit einem Kursziel von rund 1.000 Dollar.

Der Markt vertraut Huang: In den vergangenen Quartalen hat er mehrfach frühzeitig auf Unternehmen hingewiesen, die sich anschließend hervorragend entwickelten. Diese Trefferquote treibt die Nachfrage nach seinen Empfehlungen.

Hintergrund ist der anhaltende KI-Rechenzentrums-Ausbau. Die globalen Capex-Ausgaben in den Bereichen KI und Rechenzentren liegen bei über 700 Milliarden Dollar.

Marvell gehört zu den Unternehmen, die direkt von dieser Nachfrage profitieren – ebenso wie Coherent (+18 Prozent), Lumentum (+13 Prozent), Applied Optoelectronics, Sycamore und Corning, die alle ebenfalls kräftig zulegten.

Huangs Aussagen auf der Computex waren generell sehr positiv für den optischen Vernetzungsbereich in Rechenzentren. Hinzu kommt, dass Alphabet ein Aktienrückkauf- und Investitionsprogramm von rund 80 Milliarden Dollar angekündigt hat – was den Capex-Ausblick für Rechenzentrumszulieferer weiter stützt.

Charttechnik

Der Kurssprung erfolgte am Tagesende und setzte sich in der Vorbörse mit weiteren rund zehn bis zwölf Prozent fort. Eine saubere Charttechnik lässt sich nach einem solchen Gap-Anstieg nicht direkt ablesen. Das Momentum ist klar aufwärts gerichtet.

Martins Einschätzung

Wer von Anfang an auf KI-Infrastruktur-Profiteure gesetzt hat, ist hier voll dabei. Marvell ist genau die Art von Unternehmen, auf die man schauen sollte: Wer profitiert von den über 700 Milliarden Dollar KI-Capex? Die Antwort schließt Marvell ein. Der Kursanstieg zeigt, dass der Markt das jetzt begreift.