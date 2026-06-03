Neue US-Zölle drohen gegen 60 Handelspartner

Washington/Brüssel/Neu-Delhi, 03. Jun (Reuters) - ⁠Die US-Regierung droht 60 Handelspartnern mit zusätzlichen Zöllen, darunter die EU, China, Kanada und Indien. Hintergrund ist der Vorwurf der Vereinigten Staaten, dass diese nicht effektiv genug gegen den Handel mit Produkten vorgehen, die mit Zwangsarbeit entstanden sind. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, bezeichnete dies am Mittwoch als völlig absurd. Die EU-Kommission, aber auch zahlreiche andere Regierungen wehrten sich gegen die Anschuldigungen. Die USA drohen ‌mit einem Zusatzzoll von zehn bis 12,5 Prozent.

Die EU ist gerade dabei, das 2025 angekündigte Handelsabkommen mit den USA umzusetzen. Es bringt den USA deutlich mehr Vorteile. Damit wollte Europa einen Handelskrieg abwenden. Die europäischen Zölle auf Industriegüter aus den ⁠USA sollen auf null ⁠gesetzt werden, während die USA auf die meisten EU-Exporte 15 Prozent erheben dürfen. Seitdem drohen die USA aber immer wieder mit neuen Zöllen.

"Für uns ist klar: Alles, was über die in Schottland vereinbarten 15 Prozent hinausgeht, ist inakzeptabel", sagte SPD-Politiker Lange. Er kritisierte das neue US-Vorgehen, das am Dienstagabend bekanntgemacht wurde. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte im Februar zahlreiche von der US-Regierung verhängte Sonderzölle für unrechtmäßig erklärt. Das Gericht hatte die Begründung der Zölle auf Basis eines Gesetzes für nationale Notstände beanstandet.

Lange sagte, ‌die USA suchten jetzt verzweifelt nach einer neuen Rechtsgrundlage. Es entstehe dabei zunehmend ‌der Eindruck, dass erst Zölle erhoben werden sollten und dann eine passende Begründung dafür gesucht werde. "Die Vorwürfe sind schlichtweg aus der Luft gegriffen. Im Jahr 2024 verabschiedete die Europäische Union die weltweit strengsten und fortschrittlichsten Rechtsvorschriften, die den Vertrieb von Produkten, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt ⁠wurden, auf dem Unionsmarkt sowie deren Ausfuhr aus dem Unionsmarkt verbieten."

Auch die EU-Kommission teilte mit, die Vorwürfe der USA seien haltlos. Die ‌EU stehe zu dem vereinbarten Handelsabkommen. Das Schweizer Wirtschaftsministerium betonte, die ⁠US-Industrie werde durch die Praktiken in der Schweiz nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die britische Regierung teilte mit, gegen Zwangsarbeit vorzugehen. Peking erklärte, gegen jede Form von einseitigen Zöllen zu sein. Es gebe in China keine Zwangsarbeit.

10% FÜR DIE EU, 12,5% FÜR CHINA

Die USA wollen mit den neuen Zöllen aus ihrer Sicht unfaire Handelspraktiken kontern. Zehn Prozent sind ‌dabei unter anderem für die EU, Kanada, Indonesien, Mexiko, Argentinien und ⁠Großbritannien vorgesehen. 45 Staaten sollen 12,5 Prozent zahlen, darunter ⁠China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.

"Das Versäumnis unserer wichtigsten Handelspartner, die Einfuhr von Waren aus Zwangsarbeit zu unterbinden, ist inakzeptabel", sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Dies führe zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen für amerikanische Arbeitskräfte.

Durch das Vorgehen der USA werden auch die laufenden Handelsgespräche mit Indien überschattet. Die Politik des asiatischen Landes sei unangemessen und eine Belastung für den US-Handel, hieß es in einem US-Bericht dazu. Das indische Handelsministerium teilte mit, die Zollsätze seien nicht final. Indien sei weiter im Dialog mit den USA. Der Handelsexperte Ajay Srivastava sagte, bei der US-Untersuchung gehe es nicht um Zwangsarbeit bei indischen Exporten, sondern um Importe nach Indien, die mit Zwangsarbeit an anderer Stelle in Verbindung stünden. In dem US-Bericht wird Indien zum Beispiel als Zwischenhändler in ⁠Baumwolllieferketten identifiziert, die mit chinesischer Zwangsarbeit in Verbindung gebracht werden.

(Bericht von David Lawder, Anusha Shah, Manoj Kumar, Philip Blenkinsop und Dave Graham, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)