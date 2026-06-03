OECD senkt Wachstumsprognose für Deutschland erneut - Empfiehlt Reformen

Berlin, 03. Jun (Reuters) - Die ⁠Industriestaatengruppe OECD hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland wegen der Folgen des Iran-Kriegs zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2026 lediglich noch um 0,7 Prozent zulegen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Bereits im März wurde die aus dem Dezember stammende Prognose von 1,0 auf 0,8 Prozent gestutzt. Für das kommende Jahr wurde die Vorhersage nun von 1,5 auf 1,1 Prozent gekappt.

Anders ‌als in den Vorjahren findet sich Europas größte Volkswirtschaft allerdings nicht mehr am unteren Tabellenende wieder. "Deutschland liegt im Durchschnitt der EU-Länder", sagte OECD-Expertin Isabell Koske der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Euro-Zone wird im laufenden Jahr ein Plus von 0,8 Prozent erwartet, für 2027 von 1,2 ⁠Prozent - für Frankreich ⁠von 0,7 und 0,8 Prozent, für Italien von 0,5 und 0,6 Prozent. In den USA soll sich das Wachstum auf 2,0 und 1,8 Prozent abschwächen, in China auf 4,5 und 4,3 Prozent.

"Die Unsicherheit hat wieder zugenommen", sagte Koske angesichts gestiegener Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Krieges. Das schlage auf den privaten Konsum und die Investitionen in Deutschland durch. Koske nannte noch einen weiteren Grund für den Gegenwind: "China macht den deutschen Güter-Exporten auf den Weltmärkten immer stärkere Konkurrenz." Dagegen stimulierten die stark steigenden öffentlichen Investitionen und Verteidigungsausgaben die deutsche Wirtschaft. Das habe auch positive Effekte ‌auf private Investitionen.

STEUER- UND ABGABENLAST AUF ARBEIT SENKEN

Um das Wachstum anzuschieben, rät die OECD ‌zu Strukturreformen. "Erstens müssen Wettbewerbsschranken abgebaut und der hohe Verwaltungsaufwand reduziert werden, um den Markteintritt von neuen Unternehmen und Investitionen in die Produktionskapazitäten zu erleichtern und anzuregen", sagte OECD-Experte Robert Grundke. Bestehende Regulierungen und Verwaltungsverfahren müssten überprüft, vereinfacht und über die staatlichen Ebenen hin harmonisiert werden. Berufszugangs- und Markteintrittsbeschränkungen wie die Meisterpflicht in ⁠vielen Handwerksberufen sollten abgebaut werden. Auch müsse die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung beschleunigt werden.

"Zweitens müssen Anreize im Steuer- und Transfersystem verbessert werden, um das ‌Arbeitsangebot auszuweiten", sagte Grundke. Dazu gehören eine Reform des Ehegattensplittings, eine Beschränkung ⁠der Minijobs auf Studenten und Schüler sowie eine bessere Koordinierung der sozialen Transfers - einschließlich Kinderzuschlag und Wohngeld. Dies würde die Anreize zur Ausweitung des Arbeitsangebots für Zweit- und Geringverdiener sowie Haushalte mit Kindern erhöhen. Eine Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung für Arbeitseinkommen wäre aus Sicht der OECD eine weitere wichtige Maßnahme. "Dies könnte über eine Streichung von Steuervergünstigungen und -ausnahmen finanziert werden", sagte Grundke.

RISIKOSZENARIO

Auch für die ‌Weltwirtschaft ist der Konflikt im Nahen Osten der OECD zufolge zum bestimmenden Faktor ⁠geworden. Störungen der Schifffahrtsrouten und Angriffe auf die Energieinfrastruktur ⁠hätten die Preise für Energie und andere wichtige Industriegüter in die Höhe getrieben. In ihrem Hauptszenario, das von einer zeitlich begrenzten Störung ausgeht, prognostiziert die OECD ein globales Wachstum von 2,8 Prozent für 2026 und eine Erholung auf 3,1 Prozent für 2027. Die Inflation in den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) dürfte demnach zunächst auf 4,0 Prozent steigen, bevor sie 2027 auf 3,1 Prozent zurückgeht.

Sollten die Störungen jedoch länger anhalten, zeichnet die OECD ein deutlich düstereres Bild. In diesem Fall würde sich das globale Wachstum auf 2,1 Prozent im laufenden Jahr und 1,8 Prozent im kommenden Jahr verlangsamen. Einige Volkswirtschaften könnten sogar in eine Rezession rutschen. Zudem würde die Arbeitslosigkeit steigen und die Inflation weiter anziehen.

Für Deutschland sieht die OECD aber auch Chancen. So habe die Bundesregierung wichtige Reformen im Bereich der öffentlichen Vergabe und der ⁠Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht. "Wenn das so beschlossen und umgesetzt wird, stehen die Chancen für einen schnellen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und eine stärkere Unterstützung der Konjunktur nicht schlecht", sagte OECD-Expertin Koske.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)