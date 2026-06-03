Österreichs Notenbankchef: EU-Beitritt um Westbalkan ist Wachstumschance

Wien, 03. ⁠Jun (Reuters) - Der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Martin Kocher, sieht in einer EU-Erweiterung um die Westbalkan-Staaten eine erhebliche Wachstumschance für die heimische Wirtschaft. Da Österreich in der Region wirtschaftlich eng verflochten und einer der wichtigsten Investoren sei, würde das ‌Land von einem Beitritt weiter profitieren, sagte das EZB-Ratsmitglied in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur APA. Voraussetzung sei jedoch, dass die ⁠Staaten alle ⁠EU-Beitrittskriterien erfüllten. Neben der Erweiterung nannte der frühere Wirtschaftsminister die Vollendung des europäischen Binnenmarktes und verstärkte Handelsabkommen als zentrale Hebel, um Europas wirtschaftliche und geopolitische Position zu stärken.

Wichtig sei zunächst, die schrittweise wirtschaftliche Integration der sechs Länder voranzutreiben, etwa durch gemeinsame Zahlungsverkehrssysteme, erklärte Kocher weiter. Wenn diese Annäherung ‌fortschreite, sei der eigentliche EU-Beitritt in absehbarer ‌Zukunft nur noch ein logischer Schritt. Einen Sonderfall stellt dabei Montenegro dar: Das Land nutzt – ebenso wie der Kosovo – den Euro bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten ⁠einseitig als Zahlungsmittel, ohne Mitglied der Euro-Zone zu sein. Bei einem EU-Beitritt ‌müsste Montenegro eigentlich die klassischen Kriterien ⁠für eine offizielle Euro-Einführung erfüllen. Da das Land aber keine eigene Währung mehr hat, lassen sich Vorgaben wie etwa ein stabiler Wechselkurs zum Euro nicht anwenden. Kocher plädierte angesichts dieses historisch gewachsenen Sonderfalls ‌für eine pragmatische Lösung, bei der ⁠nicht anwendbare Kriterien durch inhaltlich ähnliche ⁠Vorgaben ersetzt werden.

Auf dem Westbalkan warten Albanien, Bosnien-Herzegowina, der Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien teils seit mehr als zwei Jahrzehnten auf eine EU-Mitgliedschaft. Montenegro und Albanien gelten aktuell als aussichtsreichste Kandidaten und streben einen Beitritt bis 2028 beziehungsweise 2030 an. Dass sich die Staaten wegen des schleppenden Prozesses in Richtung Russland abwenden könnten, hält Kocher für unwahrscheinlich. Die europäische Option sei für die Region die einzig sinnvolle und realistische, ⁠sagte der Notenbankgouverneur.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich.Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)