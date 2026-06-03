Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): U...

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Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

03.06.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

     Unternehmen:          ABO Energy KGaA
     ISIN:                 DE0005760029

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Under review
     seit:                 03.06.2026
     Kursziel:             Under review
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf
     Ratingänderung:       Hinzufügen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA
(ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.

Zusammenfassung:
Der erste Entwurf des im Mai vorgelegten Sanierungsgutachtens attestiert ABO
Energy, sanierungsfähig zu sein. Ziel des Unternehmens ist es nun, bis zum
Ende der Stillhaltevereinbarung Ende Juli eine tragfähige
Sanierungsfinanzierung zu erarbeiten. Aufgrund der Ergebnisse des Entwurfs
hat das Unternehmen allerdings auch seine Jahresprognose für das
Geschäftsjahr 2026 angepasst und geht nunmehr nicht mehr davon aus, ein
positives Konzernergebnis erzielen zu können. Für 2027 erwartet ABO Energy
ein positives EBITDA. Nachdem aufgrund des Geschäftsverlaufs im Jahr 2026
ein Verlust der Hälfte des Grundkapitals besteht, hat ABO Energy für den 9.
Juli eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um dies anzuzeigen.
Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 ist jetzt für Q3/26 geplant.
Angesichts bisher fehlender testierter Zahlen für 2025 und großer
Unsicherheit über den Verlauf der operativen und finanziellen Sanierung
setzen wir unser Rating und das Kursziel auf 'under review' (Rating bisher:
Hinzufügen, Kursziel bisher: EUR8,00).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=25a3e98d3eacf3fa7d6795839d7e22c1

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c6b64202-5f23-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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