Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): U...

^ Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH 03.06.2026 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Under review seit: 03.06.2026 Kursziel: Under review Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW. Zusammenfassung: Der erste Entwurf des im Mai vorgelegten Sanierungsgutachtens attestiert ABO Energy, sanierungsfähig zu sein. Ziel des Unternehmens ist es nun, bis zum Ende der Stillhaltevereinbarung Ende Juli eine tragfähige Sanierungsfinanzierung zu erarbeiten. Aufgrund der Ergebnisse des Entwurfs hat das Unternehmen allerdings auch seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und geht nunmehr nicht mehr davon aus, ein positives Konzernergebnis erzielen zu können. Für 2027 erwartet ABO Energy ein positives EBITDA. Nachdem aufgrund des Geschäftsverlaufs im Jahr 2026 ein Verlust der Hälfte des Grundkapitals besteht, hat ABO Energy für den 9. Juli eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um dies anzuzeigen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 ist jetzt für Q3/26 geplant. Angesichts bisher fehlender testierter Zahlen für 2025 und großer Unsicherheit über den Verlauf der operativen und finanziellen Sanierung setzen wir unser Rating und das Kursziel auf 'under review' (Rating bisher: Hinzufügen, Kursziel bisher: EUR8,00). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=25a3e98d3eacf3fa7d6795839d7e22c1 Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=c6b64202-5f23-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2338828 03.06.2026 CET/CEST °