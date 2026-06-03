Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG 03.06.2026 / 15:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: vorl. GB 2025/26, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.06.2026 Kursziel: EUR 16,00 Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker GJ 2025/26 - Umsatzerwartung erfüllt, Auftragsbestand erreicht Rekordwert Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem vorläufigen 2025/26er Umsatz (EUR 56,3 Mio.; +0,9%) unsere Umsatzerwartung leicht übertroffen und die eigene Umsatzprognose eingehalten. Sehr positiv sehen wir die Rekorde bei Auftragseingang und Auftragsbestand: Der Auftragsbestand zum 31.5.2026 (Geschäftsjahresende) lag bei EUR 78,3 Mio. (+30,3%), der Auftragseingang lag mit EUR 74,6 Mio. sogar 66,2% über dem Vorjahreswert. Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS bleibt intakt - mit einem KGV von rd. 15 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus unserer Peer Group weiterhin günstig. Wir bestätigen unser Rating mit "Kaufen". Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,00. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=52ae98071befe2aed4a6fd9b0f825217 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=85667c64-5f4d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2339140 03.06.2026 CET/CEST °