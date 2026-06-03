Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG

03.06.2026 / 15:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:              CEOTRONICS AG
     ISIN:                     DE0005407407

     Anlass der Studie:        vorl. GB 2025/26, Basisstudien-Update
     Empfehlung:               Kaufen
     seit:                     03.06.2026
     Kursziel:                 EUR 16,00
     Letzte Ratingänderung:    Keine
     Analyst:                  Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

GJ 2025/26 - Umsatzerwartung erfüllt, Auftragsbestand erreicht Rekordwert

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat mit dem
vorläufigen 2025/26er Umsatz (EUR 56,3 Mio.; +0,9%) unsere Umsatzerwartung
leicht übertroffen und die eigene Umsatzprognose eingehalten. Sehr positiv
sehen wir die Rekorde bei Auftragseingang und Auftragsbestand: Der
Auftragsbestand zum 31.5.2026 (Geschäftsjahresende) lag bei EUR 78,3 Mio.
(+30,3%), der Auftragseingang lag mit EUR 74,6 Mio. sogar 66,2% über dem
Vorjahreswert. Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS bleibt intakt - mit
einem KGV von rd. 15 (2025/26e) ist CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus
unserer Peer Group weiterhin günstig. Wir bestätigen unser Rating mit
"Kaufen".

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,00.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=52ae98071befe2aed4a6fd9b0f825217
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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