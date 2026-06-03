Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG

03.06.2026 / 10:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.06.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

FY25/26: Umsatz leicht über Guidance - Auftragsbestand schafft Grundlage für
nächste Wachstumsphase

CEOTRONICS hat am Montag über die Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand
im zum 31. Mai 2026 abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025/26 berichtet. Während
die Erlösentwicklung aufgrund der geringeren SmG-Auslieferungen im zweiten
Halbjahr leicht unter unseren Erwartungen blieb, erreichten Auftragseingang
und Auftragsbestand neue Rekordwerte.

[Tabelle]

Umsatzentwicklung erwartungsgemäß durch SmG-Timing beeinflusst: Nach dem
außergewöhnlich starken Geschäftsjahr 2024/25 konnte CEOTRONICS den Umsatz
trotz deutlich geringerer SmG-Auslieferungen im zweiten Halbjahr nochmals
auf den Rekordwert von 56,3 Mio. EUR steigern (+0,9% yoy). Die Erlöse lagen
damit unter unserer Prognose von 59,7 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist,
dass der Vorstand trotz zusätzlicher Investitionen in Personal, Vertrieb und
Kapazitäten weiterhin von einem Nachsteuerergebnis von rund 5,3 Mio. EUR
ausgeht, was einem deutlichen Wachstum ggü. dem Vorjahr entspricht.

Rekord-Auftragsbestand erhöht die Visibilität bis in 2027/28 hinein:
Besonders überzeugend fällt die Entwicklung auf der Auftragsseite aus. Der
Auftragseingang stieg um 66,2% yoy auf 74,6 Mio. EUR und erreichte damit
ebenso wie der Auftragsbestand von 78,2 Mio. EUR einen neuen Höchstwert.
Wesentlicher Treiber war der dritte SmG-Losabruf über rund 47 Mio. EUR,
dessen Vergabe sich aufgrund der Bundestagswahl sowie der anschließenden
Neubesetzung relevanter Ausschüsse mehrfach verzögert hatte. Die nun
geschaffene Visibilität dürfte sich bereits im Geschäftsjahr 2026/27 in
deutlich steigenden Umsätzen niederschlagen (MONe: 68,5 Mio. EUR). Wir gehen
weiterhin davon aus, dass rund 35.000 Systeme des dritten Loses im
Geschäftsjahr 2026/27 und die verbleibenden 15.000 im Geschäftsjahr 2027/28
ausgeliefert werden.

Kapazitätserweiterung schafft Grundlage für weiteres Wachstum: Mit dem
Erwerb einer zusätzlichen Gewerbeimmobilie in unmittelbarer Nähe des
bestehenden Standorts hat CEOTRONICS zugleich die Voraussetzungen
geschaffen, um die 'Vision65" nachhaltig umzusetzen. Die neue Produktions-
und Logistikfläche ermöglicht Effizienzsteigerungen und erhöht die maximale
Produktionskapazität deutlich. Vor dem Hintergrund der geplanten
Auslieferung des dritten SmG-Loses sowie eines aus unserer Sicht
wahrscheinlichen vierten Losabrufs innerhalb der kommenden zwölf Monate
erscheint diese Erweiterung strategisch sinnvoll.

Fazit: CEOTRONICS hat das GJ 2025/26 solide abgeschlossen. Mit dem dritten
SmG-Los ist die Umsatzbasis für die kommenden Jahre weitgehend abgesichert,
während zusätzliche Abrufe aus dem Rahmenvertrag sowie weitere europäische
Aufträge zusätzliches Potenzial bieten. Wir sehen uns in unserer positiven
Einschätzung der langfristigen Wachstumsperspektiven bestätigt und
bestätigen Empfehlung und Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ad7c9ac227a78ef20ffa5dbcc2839aa6

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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