Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz von Palo Alto stieg um 31 Prozent auf knapp über drei Milliarden Dollar – ein Rekord auf Quartalsbasis, rund 60 Millionen Dollar über den Schätzungen. Der Gewinn je Aktie lag bei 85 Cent, fünf Cent mehr als erwartet.

Besonders stark entwickelte sich das sogenannte Next Generation Annual Recurring Revenue (ARR), das um 60 Prozent auf über acht Milliarden Dollar stieg. Zwei Übernahmen steuern davon 1,6 Milliarden Dollar bei. Die Remaining Performance Obligations – die gesicherte Umsatzbasis für zukünftige Perioden – stiegen um 36 Prozent auf über 18 Milliarden Dollar. Beide Kennzahlen lagen deutlich über den Markterwartungen.

Die Guidance für das laufende Quartal wurde angehoben: Umsatz 3,34 bis 3,35 Milliarden Dollar (Konsens: 3,28 Milliarden), Gewinn je Aktie 96 bis 98 Cent (Konsens: 94 Cent). Auch der Jahresausblick für Umsatz und Gewinn wurde nach oben gesetzt.

Trotzdem hat die Aktie die anfänglichen Kursgewinne von über zehn Prozent wieder abgegeben. Der Grund liegt in der Bewertung: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 78, das Price/Earnings-to-Growth-Verhältnis (PEG) bei 6,6. Das ist teuer.

Charttechnik

Die Aktie war stark in die Zahlen hineingegangen und reagierte anfangs dynamisch nach oben über das 300-Dollar-Niveau. Der Kurs gibt die Gewinne anschließend aber wieder ab. Wie stark bewertet die Aktie eingepreist ist, zeigt sich daran, dass selbst ein Vorzeigequartal keine nachhaltige Kursbewegung auslöst.

Martins Einschätzung

Palo Alto hat geliefert – das Quartal war in jeder Hinsicht stark. Aber wenn eine Aktie „price to perfection" ist, reicht selbst das nicht mehr. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 78 und einem PEG von 6,6 ist mir der Einstieg zu riskant. Ich beobachte die Aktie weiter, würde aber auf niedrigere Niveaus warten.