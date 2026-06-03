Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu UN-Sicherheitsrat/Deutschland

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu UN-Sicherheitsrat/Deutschland:

"Für die zweijährige Mitgliedschaft in den Jahren 2019 und 2020 hatte Deutschland seinerzeit 184 der 190 abgegebenen Stimmen bekommen. Damit ist nun nicht zu rechnen, und das liegt nicht allein an der Konkurrenzsituation. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren auf dem internationalen Parkett immer klarer und deutlicher positioniert. Das bringt Zustimmung, aber eben auch Ablehnung. Vor allem die von vielen Staaten als zu israel-freundliche Position Berlins wird immer wieder moniert, und könnte Stimmen kosten."/yyzz/DP/he