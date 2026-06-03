ROUNDUP/Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich unerwartet etwas

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Mai überraschend etwas verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 0,1 Punkte auf 47,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 46,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hin. Belastet durch den Iran-Krieg war der Indikator im Vormonat deutlich gefallen.

"Da sich die Konjunktur in der Eurozone im Mai den zweiten Monat in Folge abschwächte, scheint es immer wahrscheinlicher, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal in eine Rezession abgleiten wird", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. "Die PMI-Daten deuten auf einen Rückgang des BIP um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal hin, sofern sich im Juni keine wesentlichen Veränderungen ergeben."

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich der Indikator unerwartet deutlich. Der Wert für Frankreich trübte er sich hingegen ein - allerdings nicht so stark wie zunächst ermittelt. In Italien sank der Indikator etwas. Für Spanien verbesserte er sich und signalisiert ein leichtes Wirtschaftswachstum. In den anderen drei Ländern liegt der Indikator unter der Wachstumsschwelle. In Italien und Spanien wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone gab hingegen etwas nach und erreichte den niedrigsten Stand seit 18 Monaten. Der Wert sank um 0,3 Punkte auf 48,5 Punkte. In einer ersten Schätzung war allerdings ein noch stärkerer Rückgang auf 47,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index                Mai           Prognose      vorläufig     Vormonat

EURORAUM

Gesamt                        48,5             47,5          47,5             48,8
Dienstleistungen            47,7             46,4          46,4             47,6
Industrie                      51,6             51,4          51,4             52,2  


DEUTSCHLAND

Dienstleistungen            48,1            47,8           47,8             46,9
Industrie                      50,1            49,9           49,9             51,4

FRANKREICH

Dienstleistungen            44,3            42,9            42,9            46,5
Industrie                      49,7            48,9            48,9            52,8

ITALIEN

Dienstleistungen            49,4            49,2             ---             49,8
Industrie                      52,9            52,0             ---             52,1

SPANIEN

Dienstleistungen            50,1            48,3             ---             47,9
Industrie                      51,2            52,0             ---             51,7 

(in Punkten)

/jsl/jkr/stk

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