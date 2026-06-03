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So bereitest du dich wie ein Profi vor (kostenlose Webinarserie mit Marcus Klebe heute ab 18:00 Uhr)

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Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit

Aufzeichnung Teil 1:


Webinar 2: Struktur & Vorbereitung

Der Morgen entscheidet: So bereitest du dich wie ein Profi vor

Inhalt:

  • Dein konkreter Morning-Prozess (Gold wert!)
  • Welche Märkte du beobachtest und warum (DAX, US, etc.)
  • Liquidität verstehen: Wo liegt sie, warum wird sie geholt?
  • Szenarien denken statt Prognosen treffen
  • Fehler: Unvorbereitet in den Markt gehen

>> Ziel: Struktur geben

👉 Jetzt kostenlos anmelden und heute ab 18:00 uhr interaktiv dabei sein 

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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